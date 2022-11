Giappone-Costa Rica, probabili formazioni

Dopo la grande vittoria ottenuta in rimonta contro la Germania il Giappone sfida il CostaRica per fare un definitivo passo avanti verso gli ottavi di finale.

Il Costarica invece deve rialzarsi dopo la pesantissima sconfitta subita contro la Spagna, in serata ci sarà il super big match tra gli spagnoli e la Germania, obbligata a vincere.



Il Giappone è stata una delle nazionali rivoluzione di questa prima giornata con la storica rimonta ai danni della Germania.

Con una vittoria domani i nipponici potrebbero portarsi al comando nel Gruppo E aspettando il match tra Spagna e Germania che si giocherà in serata.

Il Giappone ha dimostrato grande capacità tattica e spirito di sacrificio, qualità che saranno necessarie anche domani per battere un CostaRica che non può permettersi ulteriori passi falsi dopo il clamoroso 7-0 subito contro la Spagna di Luis Enrique.

I nipponici non vincono due partite consecutive in un mondiale dal 2002 e domani proveranno ad eguagliare questo record candidandosi per un posto agli ottavi di finale.

Giappone con il 4-2-3-1, Asano titolare

Moriyasu contro la Germania ha vinto la partita grazie ai cambi che hanno totalmente stravolto la squadra dando nuova energia al centrocampo.

Il Giappone parte nettamente favorito nella sfida contro i costaricani ma non dovrà sottovalutare un avversario ferito che si giocherà le ultime possibilità per rimanere all’interno del mondiale.

Tra i pali confermato Gonda, la difesa a quattro sarà composta da Sakai, Itakura, Yoshida e Nagatomo.

Wataru Endo e Tanaka saranno i due registi della squadra con Doan, Kamada e Mitoma dietro all’unica punta Asano.

Costarica con il 4-2-3-1, Contreras è la punta centrale

Partita decisiva per Navas e compagni che devono riscattarsi dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Spagna.

Per continuare a sognare la qualificazione serve una vittoria in attesa di ricevere buone notizie dal big match serale tra Spagna e Germania.

In porta c’è ovviamente il capitano K. Navas, in difesa Martinez, Duarte, Calvo e Oviedo.

Borges e Tejeda sono i due registi con Venegas, Campbell e Bennette dietro all’unica punta Contreras.

La partita sarà trasmessa alle ore 11 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai (Rai 2) ed in Streaming tramite l’app RaiPlay.