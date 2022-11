“Aspetta un figlio da un’altra”, arriva l’indiscrezione che fa tremare Buckingham

L’indiscrezione da Buckingham gela gli inglesi e non solo. Uno dei principi aspetterebbe un figlio da un’altra: tutto pronto per il divorzio?

Terremoto per la Royal Family? Non per tutti a quanto pare, ma uno dei due Principi figli dell’amata Lady Diana sembra che non stia passando un momento molto felice e tranquillo. C’è nell’aria profumo di divorzio, tanti dicono che la famiglia perfetta creata in questi anni non sia altro che una facciata e che ci sarebbe anche un figlio in arrivo dall’amante presunte del Principe. Insomma, tra le peggiori trame che mai si sono viste nel mondo? Che cosa sanno i media e cosa sta succedendo?

Una coppia reale al capolinea?

Tra gossip e verità, si parla moltissimo di una coppia reale che sarebbe arrivata al capolinea. Stiamo parlando di Harry e Meghan prossimi al divorzio, con le voci della presunta crisi di coppia che starebbe portando i due a prendere decisioni drastiche.

Non solo, spunta anche un bambino che l’amate di Harry aspetterebbe dopo una intensa relazione. Meghan sarebbe sul punto di lasciare la villa di Montecito con i suoi figlio Lilibet e Archie. Facciamo chiarezza?

Nei giorni scorsi è emersa la notizia che Meghan Markle avrebbe avuto una relazione con il suo aitante bodyguard. La scoperta l’avrebbe fatta Harry quando è venuto a sapere che la moglie si sarebbe scordata di andare a prendere Archie a scuola.

Indiscrezioni, fonti vicine alla coppia e trafiletti di giornale inglese parlano di una lite ad alto volume tra i due dentro casa. Ma attenzione, il Principe Harry ribelle sarebbe di nuovo in pista perché avrebbe avuto una relazione extraconiugale. L’amante, come accennato, sarebbe addirittura incinta.

Se la relazione tra il Principe dai capelli rossi e l’ex attrice è arrivata alla fine, sembra proprio che i due trovino soddisfazioni da altre parti. In particolare Harry, come accennano i media inglesi, che avrebbe trovato due braccia pronte ad accoglierlo e un presunto bambino prossimo alla nascita. Una notizia che è stata pubblicata da Oops e che mette in evidenza tutte queste presunte realtà.

Il magazine New Idea parla di una lite tra i due della Royal Family avvenuta all’interno di un ristorante. Secondo l’indiscrezione, lui avrebbe abbandonato sua moglie al tavolo andando via senza voltarsi indietro.

Ovviamente, queste sono tutte voci e non ci sono conferme in merito alle indiscrezioni su amanti e gravidanze.

Harry aspetta un figlio dall’amante ed è prossimo al divorzio: la verità

Il 20 novembre la coppia si è fatta vedere durante il memorabile concerto di Elton John, amico di Harry così come della madre Lady Diana. Marito e moglie si sono abbracciati per tutta la sera cantando le canzoni di Elton, salutando il pubblico e passando una bella serata in armonia.

In molti dicono che questa potrebbe essere solo una facciata, considerando che gli interessi economici comuni siano tantissimi. Non è tutto, gira voce che per Natale Harry e Meghan non torneranno a Londra da Carlo III nonostante l’invito ufficiale. Come finirà tutta questa storia? Gli inglesi attendono di scoprire la verità.