Re Carlo, la drastica decisione: spediti fuori da casa reale | Chi ha lasciato senza titolo

Una decisione drastica, l’ennesima di Re Carlo III che non vuole sentire ragioni. Queste persone sono rimaste senza il titolo.

Re Carlo III ha oramai preso in mano il regno inglese, dopo il passaggio del testimone avvenuto a settembre dopo il triste addio da parte della Regina Elisabetta II. Insieme a sua moglie, la Regina Consorte Camilla Parker, sta cambiando tutte le carte in tavola e prende decisioni drastiche che mettono il dubbio sul suo operato. Volente o meno, lui è il Re e questo non si può di certo cambiare. Con la sua ultima decisione ha tolto il titolo a ben 3 persone che non se lo aspettavano mimimamente: cosa sta combinando Carlo?

Carlo III, decisioni drastiche e novità al regno

Carlo III ha avuto moltissimi anni per prepararsi ad ogni tipo di evenienza, anche in caso di morte prematura. Tutto è studiato nei minimi dettagli e non ci sarà mai neanche un giorno che potrà rimanere scoperto senza che qualcuno possa avere una carica, seppur minima, da ricoprire.

Il nuovo Re in caso di malattia o assenza per svariati motivi non potrà lavorare, ed è in quel momento che entrano in scena i suoi vice. Il Consiglio di Stato è composto da una serie di consiglieri che sono in grado di sostituirlo in quei rari casi in cui potrebbe essere malato o non poter lavorare per svariati motivi.

Questi consiglieri devono avere 21 anni compiuti e al momento troviamo il figlio maggiore Principe William – erede al trono prossimo in successione -, il Principe Andrea suo fratello, la Principessa Beatrice, il Principe Harry secondogenito di Carlo e Diana, la Regina Consorte Camilla Parker.

Consiglieri di Stato assenti: tolto il titolo a tre persone

Vedendo i nomi che ricoprono il ruolo di Consiglieri di Stato si può presumere di come Carlo III abbia deciso di agire. Due dei tre consiglieri non sono più a disposizione del Regno: Harry che ha lasciato definitivamente i suoi incarichi e si è trasferito a Los Angeles insieme alla moglie e il Principe Andrea, travolto da ogni tipo di scandalo e condannato per reati sessuali.

Tuttavia, i due sopra citati sono ancora all’interno della lista dei consiglieri ma Carlo III non desidera che siano all’attivo, visto l’abbandono da una parte e le varie vicende dall’altra.

Chi prende il posto dei tre che hanno perso il titolo?

Carlo III ha preso in mano la situazione, come spiega al meglio il magazine tedesco new.de, così da sostituire tutti i membri del consiglio che non sono più degni del titolo o attivi. Ma chi è il terzo da sostituire? Si tratta di Beatrice di York che non viene considerata una reale a tempo pieno, per questo motivo Carlo sembra non voler continuare ad averla come consigliere.

Il 20 novembre la Camera dei Lord ha approvato l’ammissione della Principessa Anna e il Principe Edoardo – rispettivi sorella e fratello del Re Carlo. Il Sovrano ha comunque chiesto che i tre sopra citati non vengano espulsi definitivamente, perché succedesse mai qualcosa loro potrebbero comunque entrare in scena.