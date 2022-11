Galles-Iran, inizia la seconda giornata del Gruppo B

Dopo la brutta sconfitta contro l’Inghilterra l’Iran è costretto a vincere per continuare a sperare, il Galles invece vuole confermarsi dopo l’ottimo secondo tempo giocato contro gli Stati Uniti.

In testa al gruppo B c’è al momento l’Inghilterra che in serata sfiderà gli Usa nel match che chiuderà la seconda giornata



Per l’Iran è il momento della verità: dopo il pesantissimo 6-2 subito all’esordio contro l’Inghilterra infatti Taremi e compagni devono assolutamente vincere per continuare a sognare quella che sarebbe una storica qualificazione agli ottavi.

Il Galles di Bale invece dovrà ripartire dall’ottimo secondo tempo disputato contro gli Stati Uniti in cui ha raggiunto il pareggio dominando per lunghi tratti gli americani.

La squadra di Page ha assolutamente bisogno dei tre punti per non rischiare di giocarsi la qualificazione nell’ultimo turno contro l’Inghilterra di Southgate che in serata potrebbe archiviare il discorso qualificazione superando gli USA.



