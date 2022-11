Galles e USA giocano un tempo a testa, finisce 1-1

Partita divertente e ricca di colpi di scena quella tra Galles e USA gli americani dominano il primo tempo e vanno in vantaggio grazie a Weah, Bale però si guadagna un calcio di rigore con grande esperienza e trasforma dal dischetto fissando il risultato sull’1-1.



Partita a due facce quella tra Galles e USA, il pareggio sembra il risultato più giusto tra due squadre che si contenderanno la seconda posizione in classifica nel gruppo B alle spalle dell’Inghilterra.

Gli americani dominano il primo tempo sfiorando in più occasione il vantaggio e trovando la rete grazie a Weah, il figlio del mitico attaccante del Milan George.

Timothy Weah riesce a superare il padre in questa speciale classifica, George infatti non ha mai giocato un mondiale dal momento che il Libano non è mai riuscito a giocare questo torneo nella propria storia.

Nella ripresa il Galles entra in campo con uno spirito diverso e dopo tanta pressione trova il gol del pareggio grazie ad un rigore procurato e trasformato dal solito Bale.

Bravo Page a cambiare la squadra nel primo tempo, l’ingresso di Moore infatti da grande profondità alla squadra gallese che riesce ad alzare il proprio baricentro ed a chiudere gli Stati Uniti nella propria metà campo.

Galles e Usa si annullano, tutto ancora aperto nel Gruppo B

Vola l’Inghilterra di Southgate che comanda da sola il Gruppo B, Galles e USA pareggiano nello scontro diretto e si giocheranno fino all’ultima giornata la possibilità di passare come seconde del girone.

Partita piacevole fin dalle fasi iniziali con gli Stati Uniti che prendono subito il pallino del gioco in mano e vanno meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa però McKennie e compagni calano dal punto di vista fisico lasciando al Galles l’opportunità di alzare il proprio baricentro.

L’ingresso di Moore da più punti di riferimento a Ramsey che cerca spesso il numero 13 per la sponda verso i compagni, il guizzo decisivo però arriva dal solito Bale che si guadagna e trasforma il rigore del decisivo 1-1.

Entrambe le squadre dimostrano di avere buonissime individualità e si giocheranno fino all’ultima giornata un posto agli ottavi di finale.

Il gruppo B al momento vede l‘Inghilterra in testa a quota 3 punti, Galles e USA a 1 e Iran a zero punti.

Venerdì sono in programma lue sfide tra Inghilterra-USA e Galles-Iran.