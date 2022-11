By

Una super Inghilterra inizia nel migliore dei modi il cammino in Qatar, i ragazzi di Southgate strapazzano l’Iran per 6-2 grazie alla doppietta di Saka ed alle marcature di Grealish,Bellingham, Rashford e Sterling, di Taremi il primo gol per gli iraniani, che poi sono riusciti ad accorciare le distanze nel finale con il rigore messo a segno sempre dall’attaccante del Porto.



Esordio con una vittoria netta e convincente per Southgate, la sua Inghilterra ne rifila addirittura sei all’Iran e sale momentaneamente al primo posto del Gruppo B aspettando la sfida di questa sera tra Usa e Galles.

Inizia dalla panchina Foden, Southgate mette in campo il tridente composto da Sterling, Saka e Kane ma a sbloccare la partita è il classe 2003 Bellingham che sale in cielo su un cross pennellato di Shaw.

Una volta sbloccato il match gli inglesi giocano sul velluto e chiudono la pratica già nel primo tempo andando all‘intervallo sul risultato di 3-0.

Taremi prova a riaprire la partita con un bellissimo destro potente ma il suo gol serve soltanto per le statistiche con gli inglesi che dilagano nella ripresa chiudendo il “set” e ipotecando la prima partita del girone.

Kane e compagni conquistano i primi tre punti del mondiale e salgono in testa al Gruppo B, stasera ci sarà la sfida tra Usa e Galles.



L’Inghilterra vince e convince all’esordio, 6-1 all’Iran

Bella vittoria da parte di Southgate che dopo le polemiche in seguito alle convocazioni fatte si prende la sua prima piccola rivincita travolgendo per 6-2 l’Iran.

Partono dalla panchina sia Foden che Grealish con Kane che viene supportato da Saka e Sterling: pagano subito le scelte dell’allenatore ed i due esterni vanno in gol subito fissando il risultato sul 3-0 dopo il sigillo iniziale di Jude Bellingham.



L’Iran prova una timida reazione ma gli inglesi dilagano nella ripresa grazie anche all’impatto dei subentrati Grealish e Foden.

Southgate dimostra di avere le idee chiarissime e soprattutto una rosa profonda e molto competitiva in questo torneo, stasera vedremo se una tra Galles e Stati Uniti riuscirà a tenere il passo della nazionale dei tre leoni.

Attimi di paura al decimo del primo tempo quando il portiere iraniano Beiranvand è costretto ad abbondare il campo dopo un brutto testa a testa con un suo compagno di squadra.

L’Inghilterra ha battuto il primo grande colpo di questo mondiale, alle altre big ora il compito di rispondere alla squadra di Southgate.