Scordati aglio e menta, questo repellente naturale allontana topi, insetti e talpe

Aglio e menta non sono la soluzione unica contro i topi gli insetti e le talpe. C’è un repellente naturale che può risolvere il problema.

In realtà non molti sanno che ci sono altri repellenti naturale che funzionano al 100% e che sono pronti a dare dei risultati spettacolari del tutto inattesi, senza spendere un solo centesimo.

Ci avviciniamo all’estate, quindi al periodo in cui si trascorre più tempo all’esterno che all’interno delle abitazioni. Chi ha balconi giardini e terrazze ne sa qualcosa: il ronzio degli insetti, la presenza degli animali poco graditi, come le formiche, gli scarafaggi e le mosche creano non poco disagio.

Repellente naturale al posto di aglio e menta

Per far sì che questi momenti di riposo all’esterno non diventino un vero e proprio incubo bisogna applicare dei rimedi naturali fantastici a costo zero. Concentrandosi su talpe scarafaggi e topi, per lottare contro la loro presenza soprattutto se in casa ci sono animali o bambini, si deve ricorrere ad un rimedio tradizionale che non riguarda la menta o l’aglio.

I due ingredienti solitamente vengono utilizzati contro gli scarafaggi e i topi, ma non sono gli unici efficaci. Ce ne sono altri tre sempre naturali quali la lavanda, l’alloro e il limone che fanno miracoli.

Ecco come usare l’alloro, la lavanda e il limone insieme, dentro e fuori casa

La lavanda ha un odore piacevolissimo che però risulta sgradevole e fastidioso in modo particolare ai roditori. L’alloro invece è semplicemente fantastico se si usa anche soltanto qualche foglia sia all’interno che all’esterno.

Qualche foglia di alloro riesce ad allontanare tutti gli insetti da casa, sia dentro che fuori. Il limone è altrettanto prezioso sia come rimedio agli animali, qualunque essi siano, che per la pulizia degli ambienti interni.

Per cui se si ha un problema come la presenza di topi e scarafaggi basta diluire dentro l’acqua 15 gocce di olio essenziale di lavanda e aggiungere del succo del limone. A questo punto si aggiungono delle foglie di alloro e si lascia riposare la soluzione preparata per 24 ore al massimo.

Come usare la soluzione, per risolvere qualsiasi problematica

Una volta trascorso il tempo necessario si utilizza la soluzione vaporizzandola vicino alle porte e alle finestre. Se l’obiettivo è allontanare le talpe dal giardino, basta spruzzare il preparato direttamente sui legni e poi sistemarli in qualsiasi angolo.

Le aree esterne in questa maniera rimarranno libere sia dalle talpe, che dai topi. Il rimedio impedirà persino l’ingresso degli scarafaggi dentro l’ambiente domestico.