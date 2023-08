Pensione di vecchiaia anticipata, quali sono i requisiti per richiederla?

La pensione di vecchiaia anticipata è una tipologia di trattamento previdenziale che consente ai lavoratori di accedere alla pensione, avendo maturato determinati requisiti anagrafici e contributivi.

È quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto recita l’Inps sul proprio sito istituzionale. Tutti i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata: i lavoratori dipendenti del settore privato, del settore pubblico ed i lavoratori autonomi. È necessario rispettare determinati requisiti e presentare la domanda per poter accedere alla pensione di vecchiaia anticipata. Il possesso dei requisiti è consultabile sul sito istituzionale dell’Inps. Scopriamo quali sono i requisiti contributivi e come presentare la domanda.

Pensione di vecchiaia anticipata: quali sono i requisiti contributivi necessari?

Per presentare la domanda per richiedere la pensione di vecchiaia anticipata è necessario aver maturato determinati requisiti contributivi. Tutti coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono richiedere la pensione anticipata se risultano essere in possesso del requisito contributivo pari a 41 anni e dieci mesi, se lavoratrici, oppure il requisito contributivo pari a 42 anni e dieci mesi, se lavoratore.

Tale requisito contributivo è valido fino alla fine del 2026. Per raggiungere il requisito contributivo, è necessario che la contribuzione sia accreditata o versata a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il trattamento previdenziale sia liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti è necessario rispettare il requisito contributivo pari a 35 anni, decurtando i periodi di disoccupazione e di malattia.

Pensione anticipata con il sistema di calcolo contributivo

Tutti coloro che possono accedere alla pensione con il sistema di computo contributivo, possono richiedere il trattamento previdenziale in due modalità differenti:

anzianità contributiva pari a 41 anni e dieci mesi per le donne e anzianità contributiva pari a 42 anni e dieci mesi, per gli uomini,

aver compiuto 64 anni di età e avere un’anzianità contributiva pari a 20 anni.

Come presentare la domanda per richiedere la pensione anticipata?

L’istanza di pensione anticipata può essere presentata telematicamente tramite il sito istituzionale dell’Inps attraverso il servizio dedicato. È possibile presentare la domanda anche tramite il Patronato o gli intermediari abilitati. In alternativa, è possibile presentare l’istanza tramite: Contact center dell’Inps al numero 06 164 164 da rete mobile o al numero 803 164 (gratuito da rete fissa). I lavoratori dipendenti pubblici percepiscono la pensione anticipata dal giorno successivo al termine del servizio. I lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

È prevista una penalizzazione?

Chi accedeva alla pensione in forma anticipata subiva una penalizzazione sull’anzianità retributiva maturata fino all’anno 2011 in assenza del raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 62 anni. Il taglio è pari a due punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto al compimento dei sessant’anni e di un punto percentuale per ogni anno prima del compimento dei 62 anni. Tale sistema di penalizzazione è stato soppresso definitivamente.