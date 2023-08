Femminicidio a Bolzano, resta in carcere il 28enne accusato di omicidio

By

Femminicidio a Bolzano, Celine Frei è stata uccisa con 9 coltellate, questo è quanto ha dichiarato il medico legale che sta eseguendo l’autopsia sul cadavere. Per il suo omicidio è stato fermato l’ex fidanzato Omer Cim.

La giovane aveva lasciato l’uomo alcune settimane fa dopo una relazione tossica e violenta, a luglio la ragazza lo aveva denunciato ai carabinieri e nelle scorse settimane aveva raccontato agli amici di essere preoccupata perché lui la pedinava. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto domenica mattina presso l’abitazione di Cim, per lui confermato l’arresto con l’accusa di omicidio.

Confermato l’arresto per il 28enne Omer Cim

Celine Frei, la giovane 21enne morta a Silandro è stata uccisa con 9 coltellate. I colpi che le sono stati inferti hanno lesionato l’arteria carotide di sinistra e anche l’arteria polmonare.

È questo quanto ha appurato il medico legale che è stato incaricato di eseguire l’autopsia sul cadavere della giovane dopo il suo ritrovamento.

Al momento per questo ennesimo femminicidio c’è stato un arresto che riguarda Omer Cim, un 28enne di origine turca e ex fidanzato della vittima.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo che il cadavere della giovane è stato rinvenuto la scorsa domenica, 13 agosto 2023, presso l’abitazione del 28enne a Silandro in Alto Adige.

Il ragazzo al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza che si è svolta per convalidarne il fermo, a cui a presieduto il gip Alvise Dalla Francesca Cappello.

Il giudice ha deciso di disporre della custodia cautelare in carcere visto che Omer Cim è a rischio fuga e c’è il rischio di reiterazione del reato.

Per gli avvocati di Cim, Alessandro D’Ignazio e Claudia Benedetti, il ragazzo sarebbe attualmente sotto shock e per il momento la difesa ha deciso di non nominare periti.

Questo perché l’uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava la fuga, è infatti stato preso nel tentativo di attraversare il confine con l’Austria a passo Resia, i carabinieri hanno dovuto sparare alle ruote della Ford Fiesta su cui viaggiava per interrompere la sua fuga.

La ricostruzione dei fatti

La giovane 21enne Celine Frei esce di casa lo scorso sabato e non fa più ritorno. La madre allarmate denuncia la sua scomparsa la domenica mattina, e i carabinieri trovano il suo cadavere intorno a mezzogiorno di domenica, poche ore dopo la denuncia, presso l’abitazione dell’ex fidanzato.

I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento di Omer Cim trovando il corpo senza vita della ragazza, a cui sono state inferte 9 coltellate.

La giovane aveva trovato il coraggio di lasciare Omer nei mesi scorsi dopo una relazione tossica e violenta. A causa del comportamento di lui la giovane si era recata presso i carabinieri per denunciarlo per reati legati al codice rosso.

Molti sapevano e hanno testimoniato che la ragazza era vittima del compagno, subiva diversi maltrattamenti, lui era violento e alzava spesso le mani.

Nelle ultime settimane Celine si era mostrata molto preoccupata e aveva confidato ai suoi amici che l’uomo la pedinava.

Secondo quanto raccontato da alcuni conoscenti del ragazzo lui stesso avrebbe confessato di aver lasciato il suo ultimo impiego nel mese di luglio per poter pedinare l’ex fidanzata.

In molti hanno confermato che i due avevano mantenuto i rapporti nonostante la fine della relazione. L’uomo è stato arrestato mentre tentava di oltrepassare il confine con l’Austria.

La sua auto è infatti stata rintracciata dai carabinieri che hanno dato il via alle operazioni necessarie per arrestarlo, l’uomo però si è dato alla fuga e questo ha dato via ad un inseguimento.

Per fermare la vetture i carabinieri hanno sparato alle ruote dell’auto su cui viaggiava, Omer Cim ha perso il controllo dell’auto ed è stato così possibile arrestarlo.

All’interno della sua abitazione, in seguito alla perquisizione eseguita dalle autorità, è stato rinvenuta anche quella che si presume essere l’arma del delitto.