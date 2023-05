Il centrocampista della Fiorentina ha subito un furto in casa sua a Firenze, mentre si trovava in campo contro il Basilea. I carabinieri stanno portando avanti le indagini.

Sofyan Amrabat, centrocampista della squadra della Fiorentina, dopo aver giocato contro il Basilea ha scoperto di essere stato derubato in casa sua, come riporta l’ANSA.

I ladri hanno rubato un borsello con 1000 euro all’interno, almeno questo è quello che hanno riportato al momento le autorità, che sono ancora impegnate con le indagini per scoprire chi sono stati i colpevoli.

Furto a casa del giocatore Amrabat

Ieri sera la Fiorentina ha giocato contro il Basilea, perdendo 1 a 2, e mentre si disputava la partita di Conference League, dei malintenzionati hanno fatto irruzione in casa di Sofyan Amrabat, il centrocampista della squadra di Firenze.

Come riporta ANSA, i ladri sono entrati da una delle finestre dell’abitazione del calciatore, che si trova a Bagno a Ripoli, forzandola ed entrando cercando di accaparrarsi un po’ di refurtiva.

Secondo i carabinieri, che hanno ricostruito i fatti, i malviventi avrebbero rubato un borsello contenente 1000 euro, non si hanno notizie ulteriori sui possibili danni arrecati al giocatore.

Al momento sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità, che stanno cercando i ladri che hanno messo in piedi il colpo.

Chi è Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat è un giocatore marocchino nato in Olanda nel 1996, al momento centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina.

Cresciuto nell’Utrecht, con cui ha esordito nel ruolo di professionista nel 2014, Amrabat nella terza stagione si fece notare diventando titolare del centrocampo della squadra.

Nel 2017 si trasferisce al Feyenoord, con cui debutta in Champions League, nella partita in cui la sua squadra venne sconfitta contro il Manchester City, il 13 settembre 2017.

Nel 2018 viene ceduto al Club Brufes ma in Belgio non ha molta fortuna, scendendo in campo solo per 17 volte.

È il 2019 quando arriva in Italia, al Verona, diventando subito uno dei titolari inamovibili dal campo, attirando l’attenzione su di sé degli altri club calcistici, grazie alle sua grandi abilità.

Fisico, rapidità, tempismo e dinamismo sono le sue caratteristiche principali. Il 31 gennaio 2020 viene acquistato dalla Fiorentina, rimanendo in prestito fino al termine della stagione al Verona.

Ancora oggi gioca con i Viola, ma a quanto pare il Barcellona sta facendo un bel po’ di pressing per aggiudicarsi il giocatore nella sua squadra.

Ma la Fiorentina ha sparato molto alto: il club ha chiesto 50 milioni di euro per cedere il giocatore, anche se il club spagnolo si dice sarebbe disposto a offrire solo 20 milioni.

È tutto ancora in gioco, quindi, per Sofyan Amrabat, si scoprirà solo tra qualche mese se il giocatore partirà per la Liga spagnola o se rimarrà ancora un anno in Italia.