L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan, recentemente arrestato con l’accusa di corruzione, è stato rilasciato su cauzione per due settimane da un tribunale pakistano. La decisione è stata presa da un collegio composto da due membri dell’Alta corte di Islamabad venerdì, in seguito all’arresto del principale leader dell’opposizione del paese da parte del National Accountability Bureau (NAB), un’agenzia anticorruzione che ha sollevato polemiche a causa dell’esecuzione dell’arresto e sulla sua reale necessità.

Il leader del partito pakistano Tehreek-e-Insaf Khan è stato arrestato martedì dalla sede del tribunale. Tuttavia, giovedì sera la Corte Suprema ha dichiarato l’arresto dell’ex premier illegale e ha ordinato alle autorità di presentarlo davanti all’Alta Corte di Islamabad il venerdì successivo. La richiesta di rilascio su cauzione di Khan nel caso Al-Qadir Trust avrebbe dovuto essere ascoltata venerdì mattina, ma è stata ritardata di quasi quattro ore, con una pausa per la preghiera.

L’Alta Corte ha concesso la libertà su cauzione a Khan per due settimane

Imran Khan, ex giocatore di cricket divenuto politico, è stato accusato di oltre cento casi, tra cui corruzione, “terrorismo” e blasfemia, dalla sua rimozione dal potere lo scorso anno attraverso un voto di sfiducia parlamentare.

Il caso Al-Qadir Trust riguarda l’acquisto di terreni da parte di Khan e sua moglie Bushra Bibi dal magnate immobiliare Malik Riaz per il loro Al-Qadir University Trust, al fine di costruire un istituto educativo.

Secondo il NAB, l’agenzia anticorruzione, il governo PTI di Khan ha stretto un accordo quid pro quo con Riaz, in cui è accusato di aver aiutato Riaz a riciclare più di 239 milioni di dollari, causando una perdita alle casse dello Stato.

In attesa del prosieguo dell’udienza in tribunale, Khan ha dichiarato ai giornalisti di essere stato “rapito” dalla sede del tribunale martedì.

“Mi trovavo nell’Alta Corte. Non c’era alcuna ragione per arrestarmi. Sono stato rapito da lì. E solo dopo essere stato portato via, mi è stato mostrato il mandato di arresto” ha riferito il politico settantenne.

Khan ha dichiarato poi: “È questa la regola della giungla? E i militari mi hanno rapito. Dov’è la polizia? Dov’è la legge? Sembra quasi che qui sia stata dichiarata la legge marziale”.

L’arresto dell’ex primo ministro ha scatenato proteste mortali in tutto il Pakistan, con i suoi sostenitori che si sono scontrati con la polizia e le forze paramilitari. Folle inferocite in diverse città hanno assaltato edifici pubblici e privati, incluso installazioni militari, e ne hanno dato fuoco a molti.

Almeno undici persone sono state uccise nelle proteste di questa settimana e molte altre sono rimaste ferite. Le autorità hanno dichiarato di avere effettuato più di 2.500 arresti, incluso i massimi leader del PTI.

Per ripristinare l’ordine il governo ha dispiegato le forze militari a Islamabad, così come nelle province di Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, entrambe roccaforti del partito di PTI.

Un tribunale superiore di Islamabad ha concesso venerdì la protezione dall’arresto all’ex primo ministro del Pakistan Khan, e lo ha rilasciato su cauzione in un caso di corruzione.

La sentenza è arrivata in un momento in cui il governo e i sostenitori di Khan erano molto preoccupati dopo giorni di violente proteste scatenate dall’arresto dell’ex primo ministro all’inizio della settimana. Le autorità hanno dichiarato che cercheranno un modo per riportare l’uomo in custodia, una mossa che potrebbe causare un’ulteriore ondata di rivolte e attacchi di massa.

La sentenza dell’Alta Corte pakistana

La sentenza dell’Alta corte di Islamabad di venerdì ha concesso a Khan la protezione dall’arresto per un periodo di due settimane in uno dei numerosi casi di corruzione a suo carico, una forma di cauzione provvisoria che di solito viene rinnovata nel sistema giudiziario pakistano.

Dopo la decisione del tribunale di concedere la protezione dall’arresto a Imran Khan, tuttavia, egli è rimasto in tribunale perché i suoi avvocati hanno presentato una petizione ai giudici per una protezione simile in una serie di altre accuse di corruzione, cercando di bloccare una possibile nuova azione legale da parte del governo per riportarlo in custodia.

Babar Awan, principale avvocato di Khan, ha elogiato la sentenza e ha affermato che Khan era ora “un uomo libero“.

Poco dopo, il tribunale ha dichiarato che Khan non potrà essere arrestato, almeno per il momento, in merito agli altri casi di corruzione pendenti contro di lui. L’ex premier sarebbe dovuto uscire a breve dal tribunale.

Il governo ha criticato la decisione del tribunale di rilasciare Khan su cauzione, sostenendo che questa mossa premia e incoraggia la violenza della folla. Dopo l’arresto del leader martedì, i suoi sostenitori hanno attaccato installazioni militari, bruciato veicoli e ambulanze, e saccheggiato negozi in varie parti del paese.

I vertici governativi hanno risposto con un’azione decisa, arrestando quasi 3.000 persone. La violenza ha causato la morte di almeno 10 sostenitori di Khan, mentre dozzine di manifestanti e più di 200 agenti di polizia sono rimasti feriti.

Il presidente del Pakistan Alvi ha avuto un incontro con Khan dopo la sua liberazione su cauzione. Alvi ha cercato di ridurre le tensioni tra Khan e il governo del primo ministro Shahbaz Sharif per evitare un’escalation.

Parlando in una riunione speciale del gabinetto venerdì per discutere gli sviluppi, Sharif ha criticato la sentenza della Corte Suprema che ha concesso la libertà su cauzione a Khan, sostenendo che c’era un “vero caso di corruzione” contro di lui, ma che la magistratura era diventata un “muro di pietra” per proteggerlo.

Il governo di Sharif sta affrontando non solo le turbolenze politiche, ma anche gli attacchi militanti in un momento di crisi economica sempre più grave. Secondo l’esercito pakistano, venerdì due soldati sono stati uccisi e tre feriti in un attacco di insorti contro un posto di sicurezza nella città di Muslim Bagh, nella provincia sud-occidentale del Baluchistan. L’esercito ha riferito che anche due ribelli sono stati uccisi nello scontro a fuoco.