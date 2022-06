Furti d’auto: questi sono i modelli più rubati dai ladri | Attenzione a dove parcheggi

Negli ultimi due anni i furti d’auto nel nostro paese sono aumentati in maniera esponenziale lanciando un vero e proprio allarme.

Nonostante tutte le precauzioni del caso i furti d’auto sono ancora un problema all’ordine del giorno. Non solo però, oggi andremo a vedere nello specifico qual è l’auto più rubata qui in Italia in modo da mettervi in guardia

Eh sì perché sono soprattutto quelle di un determinato brand automobilistico ad essere prese di mira. Anzi, alcuni ladri prenderebbero di mira esclusivamente determinati modelli. Negli ultimi due anni, quindi, il numero di furti d’auto è salito vertiginosamente.

Aumento esponenziale di auto rubate in 2 anni

La Regione dove si sono registrati maggiori “colpi”, inoltre, sarebbe la Campania. Ovviamente però il fenomeno non riguarda solamente quest’ultima dato che il fenomeno è in crescita in tutto il paese.

C’è un altro dato ancora più preoccupante per gli automobilisti colpiti però, infatti, solamente il 40% delle autovetture alla fine viene ritrovato dalle forze dell’ordine.

Insomma se dovessimo essere vittima di un furto d’auto avremo relativamente poche possibilità di riavere il nostro veicolo. Stando ai dossier sui forti d’auto, inoltre, i mezzi che rischiano di più sono gli scooter, le moto, i mezzi pesanti, i veicoli leggeri, le utilitarie, le berline e persino i fuoristrada.

Ultimamente, inoltre, sono entrate nel mirino dei ladri anche le auto ibride, “colpevoli” di avere al proprio interno delle batterie al litio, reale obiettivo dei malfattori. Se come numero di furti è la Campania la Regione più colpita, quella in cui vi è meno possibilità di riavere indietro la propria auto è il Lazio.

Solamente nel 40% dei casi l’auto viene ritrovata dopo il furto

Seguono, quindi, in questa classifica la Sicilia, la Lombardia e la Puglia. Nonostante il lockdown, inoltre, i “gusti” dei ladri non sono mutati andando ancora una volta sulla più classica utilitaria, la Fiat Panda.

Dal 1980 ad oggi, quindi, la vettura ha avuto otto milioni di unità prodotte rendendola una delle più diffuse nel nostre paese.

Non solo saranno sempre macchine made in Fiat a concludere questo podio delle più ricercate con la 500 e la Punto, presa di mira in qualsiasi versione sia essa a diesel o a benzina.

Devono fare altresì attenzione anche i possessori di una Wolkswagen Golf, della Renault Clio, della Opel Corsa e della Fiat Uno.

Non saranno al sicuro sfortunatamente neanche i possessori di auto storiche dato che sono diverse anche le Lancia Delta Integrale ad essere state rubate. Quest’ultime, infatti, sono famose per aver partecipato a numerosi rally.