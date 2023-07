Furti auto, i veicoli più a rischio in circolazione: i ladri puntano a questi modelli

Furti auto, i veicoli più a rischio in circolazione sono questi qua: i ladri puntano soprattutto a questi modelli. I dettagli.

Macchine rubate, le tecniche adottate dai ladri

I furti auto continuano ad essere un problema reale che allarmano la società italiana. Violenza e criminalità aumentano di giorno in giorno e tra le merci più rubate nel nostro Paese, le auto sono senza dubbio al primo posto.

Secondo alcune statistiche, il 96% dei furti si realizza sulle strade pubbliche mentre il restante 4% invece in prossimità di abitazioni private o addirittura all’interno di garage e box auto con sistemi di allarme.

Quali sono le tecniche più utilizzate dai ladri per compiere i furti auto? Te ne elenchiamo alcune. Al primo posto c’è la classica rapina a mano armata che è quella più rischiosa.

Tante sono le persone che perdono la vita a causa di queste aggressioni realizzate al solo scopo di sottrarre l’automobile. Generalmente questi furti si verificano quando l’auto è ferma al semaforo oppure all’interno di un parcheggio non custodito.

Anche la rapina con auto parcheggiata su strada o in prossimità di case o negozi è un furto che si verifica molto frequentemente. In questi casi c’è un’altra probabilità di identificare i ladri se l’auto è parcheggiata in una zona dotata di telecamere di sorveglianza.

Di recente, i malviventi stanno mettendo in pratica anche furti particolari che consistono per esempio nel simulare un incidente che induce il conducente di un veicolo a lasciare incustodita la propria macchina per prestare soccorso.

Altro furto messo frequentemente in pratica è quello definito dello “scasso”. I ladri utilizzano cioè degli strumenti come martelli o cacciaviti per intrufolarsi in auto e rubarla passando in osservati. A proposito di furti auto, sai quali sono i veicoli più a rischio in circolazione? I malviventi puntano proprio a questi modelli.

Furti auto, questi i veicoli più appetibili per i ladri

Sai quali sono le auto in circolazione più appetibili per i ladri? Proprio queste qua. Abbiamo l’elenco che ti tornerà molto utile. Controlla se anche la tua vettura è nella lista oppure no.

Le auto più rubate in Italia sono questi due modelli: Qashqai e Panda. Seguono poi auto Fiat. Modello preferito dai malviventi anche la BMW M2, e a seguire la Volvo, la Mercedes-Benz Glc coupé, i Range Rover Evoque e le Volkswagen ID.7.

Perché però i modelli Panda e Qashqai sono quelli preferiti dai ladri? Le ragioni sono essenzialmente due. In primo luogo, i malviventi conoscono le tecniche di scasso più efficaci per rubare facilmente questi veicoli. In secondo luogo, perché i loro componenti elettronici e meccanici sono quelli più appetibili sul mercato automobilistico clandestino.

Ci sono dei pezzi che si possono rivendere facilmente come motori, marmitte, specchietti e addirittura cambio e volante. Generalmente, i ladri sanno già verso chi indirizzarsi: si tratta di rivenditori che talvolta sono all’oscuro di effettuare acquisti illegali.

Molte volte, provvedono loro stessi, i ladri, alla rivendita di queste componenti meccaniche ed elettroniche rivendute a prezzi convenienti per i malviventi ma anche per gli automobilisti.

Per evitare i furti auto potresti pensare di installare non solo un semplice sistema di allarme e di adottare strumenti adeguati come block shaft o bloccasterzo.

Alcuni automobilisti installano anche delle applicazioni che rilevano oscillazioni e movimenti dei veicoli quando sono fermi e nessuno è all’interno dell’abitacolo. In quest’ultimo caso, un dispositivo presente in auto, invia un messaggio al proprietario del veicolo che può intervenire tempestivamente.