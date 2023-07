Su WhatsApp si possono inviare messaggi agli sconosciuti

Su WhatsApp si potranno inviare messaggi anche a utenti sconosciuti, non presenti nella nostra lista contatti.

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità che consente di inviare messaggi a numeri sconosciuti, ossia utenti non salvati nella rubrica dei contatti dell’utente. Allo stesso tempo, gli utenti possono ricevere messaggi da numeri sconosciuti. Il rollout di questa funzione è già iniziato per i dispositivi Android e iOS, anche se potrebbero passare alcuni giorni prima che tutti gli utenti possano accedervi. È consigliabile forzare l’installazione di un aggiornamento tramite le piattaforme Google Play e App Store per riceverlo più velocemente. WhatsApp, arriva l’opzione per inviare messaggi agli sconosciuti

La nuova funzionalità di WhatsApp permette agli utenti di inviare messaggi a numeri sconosciuti, cioè a persone che non sono salvate nella rubrica dei contatti dell’utente.

Questa funzione è attualmente in fase di distribuzione per le piattaforme Android e iOS. È importante notare che potrebbe trascorrere qualche giorno prima che tutti gli utenti ricevano l’aggiornamento.

Per utilizzare questa funzionalità, basta digitare il numero di telefono della persona desiderata nel campo di ricerca dell’applicazione.

WhatsApp avvierà automaticamente il processo per trovare il numero e visualizzare l’utente corrispondente. Al momento di scrivere questo articolo, siamo riusciti a testare questa funzione con successo sui nostri dispositivi, come mostrato nello screenshot allegato.

Per verificare se la funzione è già disponibile, è sufficiente aprire l’elenco delle conversazioni (scheda Chat) e premere il pulsante per creare una nuova chat. Attivare, quindi la ricerca (premendo il tasto a forma di lente d’ingrandimento) e digitare il numero della persona desiderata.

Come utilizzare la nuova funzione

Una volta trovata, l’utente verrà mostrato nella sezione “Non tra i tuoi contatti“. Per avviare una conversazione, basterà toccare il pulsante “Chatta“. Questa procedura è identica su entrambi i sistemi operativi, sia per Android che per iOS.

Dal punto di vista della privacy, questa nuova funzionalità non dovrebbe comportare alcuna conseguenza negativa.

Attualmente, è già possibile avviare una chat con qualcuno su WhatsApp anche se non si ha il numero salvato nella rubrica. La differenza è che ora non sarà più necessario salvare il numero come un nuovo contatto per avviare una conversazione.

WhatsApp continua ad aggiornare e migliorare le sue funzionalità per offrire un’esperienza utente sempre migliore.

La possibilità di inviare messaggi a numeri sconosciuti rende l’applicazione ancora più flessibile e pronta a soddisfare le esigenze degli utenti, consentendo loro di comunicare facilmente con persone al di fuori della propria cerchia di contatti.