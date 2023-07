Perché dopo una giornata di mare ci sentiamo distrutti? Ecco il vero motivo

By

Ecco perché il mare stanca. Vi sveliamo tutto ciò che sappiamo sulla sensazione di stanchezza, che emerge al ritorno dal mare e che sono davvero in tantissime persone a sperimentare sulla loro pelle.

Cosa fare quando torniamo dal mare

Quando si torna dal mare, ci sono dei veri e propri rituali che bisogna mettere in pratica per evitare rischi e danni alla nostra salute. Innanzitutto, è bene farsi la doccia non appena rientrati.

Potremmo, infatti, essere entrati in contatto con meduse e altre creature marine, anche piante, irritanti, che potrebbero infiammare il nostro organismo. È fondamentale, inoltre, eliminare ogni residuo di sabbia, specialmente dalle parti intime. La sabbia, infatti, può irritarci e causare delle fastidiosissime e anche pericolose cistiti.

E poi molto importante anche spalmare sulla pelle un dopo sole idratante, che riporti in equilibrio la pelle dopo l’esposizione al sole. Vi consigliamo poi di rilassarvi e di non stressarvi ulteriormente.

Questo perché effettivamente la spiaggia stanca molto. Sono tantissime le persone che sperimentano una sensazione di affaticamento non appena rientrate dal mare. Ma perché il mare stanca? Ecco che di seguito vi riveliamo i motivi di ciò.

Perché il mare stanca

Sono in tantissimi a chiedersi come mai il mare stanchi così tanto. Innanzitutto dobbiamo rivelarvi che l’esposizione al sole provoca una grande disidratazione che porta il nostro organismo ad affaticarsi.

Specialmente quando trascorriamo molto tempo sotto al sole, senza bere e senza spalmarci una protezione solare adeguata, possiamo riscontrare questa sensazione di stanchezza. Proprio per questo motivo è fondamentale procurarci un solare con fattore di protezione alto e idratarci costantemente bevendo aqua e mangiando frutta e verdura.

Magari non ve ne siete accorti, ma magari al mare vi muovete anche di più. Anche se associate la spiaggia al relax, magari praticate snorkeling, andate a esplorare in giro e vi gettate sotto le onde non appena si avvicinano.

Tutte queste attività vi portano a bruciare calorie e di conseguenza ad affaticarvi. Anche a ciò potrebbe essere dovuta la sensazione di stanchezza.

C’è poi un altro motivo che è tra i meno noti: l’inquinamento acustico. Magari non ve ne siete resi mai conto, ma stare costantemente a contatto di stimoli uditivi ci porta a stancarsi. Bambini che urlano, musica ad alto volume, anche il semplice suono del mare e degli uccelli ci porta a rimanere costantemente attivi e stimolati a livello uditivo e sensoriale.

Infine, ciò che potrebbe stancarci del mare è anche la sua salinità. L’acqua salata, infatti, potrebbe provocare un aumento della pressione osmotica sulla pelle. Ciò porterebbe i nostri reni a lavorare ancora di più rispetto al solito per eliminare l’acqua in eccesso.

Il nostro organismo, quindi, metterebbe in pratica un processo di osmoregolazione che impiega molta energia. Anche la salinità dell’acqua, quindi, potrebbe portarci ad affaticarci e potrebbe essere uno dei motivi perché il mare stanca.