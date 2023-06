Ecco l’auto più sicura sul mercato, i ladri la ignorano: fortunato chi ci circola

Sapevi che c’è un’auto considerata la più sicura in assoluto? Se nei hai una sei fortunato, i ladri la ignorano. Scopriamo di quale auto si tratta e perché è così sicura!

Sul mercato è disponibile un’auto considerata la più sicura per circolare perché inattaccabile dai ladri. Stiamo parlando di una vettura di grandi dimensioni, voluminosa e molto capiente, impossibile da far scomparire. Ecco di quale auto stiamo parlando, che appartiene ad uno specifico segmento!

Le auto più rubate sono le utilitarie

Una considerazione che dovremmo fare al momento di acquistare un’auto è l’attrattiva che questa ha per coloro che come mestiere fanno i ladri. Tutti sappiamo che le macchine più belle e lussuose fanno gola ai malviventi, ma pochi pensiamo ad evitare di acquistarle per non incorrere nel rischio di essere derubati.

E’ invece più facile che optiamo per veicoli dotati di sistemi di sicurezza all’avanguardia per scoraggiare i ladri nei tentativi di furto. Tuttavia, nonostante vi siano sistemi di antifurto di ultima generazione, vi sono alcune auto che vengono rubate molto spesso.

Fra queste troviamo le utilitarie, in particolare quelle prodotte dalla Fiat, vetture efficienti e pratiche, comode per la città e per tutti gli spostamenti. Ecco che auto come la Panda, la500, la Punto e la Lancia Y diventano spesso bersaglio dei ladri.

Queste auto sono considerate facili da rivendere smontate o in altri modi, quindi per questo sono quelle più ricercate dai ladri. Esistono però vetture non facili da rubare, e nello specifico esiste un tipo di auto che i ladri non cercano, quindi se la possiedi puoi andare tranquillo!

Vetture non facili da rubare

Le numerose innovazioni proposte dai progettisti hanno permesso di dare vita ad auto sicure, dotate di congegni sofisticati e difficili da smantellare. I ladri devono mettere ogni volta in atto nuove strategie per rubare le auto, ma in realtà è difficile che riescano nell’intento.

Eludere i sistemi di sicurezza delle vetture non è semplice, ma i ladri hanno a disposizione strumenti anch’essi sofisticati, come i jammer, dei congegni elettronici che bloccano la comunicazione fra satellite e antifurto.

Altri dispositivi comuni fra i ladri professionisti sono anche le chiavi che permettono di disinstallare le centraline delle vetture. Per fortuna esistono auto difficili da rubare, dotate di sistemi all’avanguardia che garantiscono maggiore sicurezza. A proposito di queste auto, ve n’è una appartenente ad un particolare segmento che si trova al primo posto delle auto meno rubate. Scopriamo di quale auto si tratta!

L’auto più sicura è il SUV di marche meno note

I mezzi meno rubati sono in assoluto i SUV, poco considerati dai ladri per via delle loro dimensioni e quindi non facili da far passare inosservati. Nella classifica delle auto che i ladri rubano meno troviamo SUV di vari marchi, Daihatsu, Dacia, Great Wall, Tata e molti altri.

Anche per le berline vale lo stesso discorso, e rientrano anche loro fra le auto meno rubate sono proprio quelle più vendute. Tuttavia, è da precisare che risultano le meno rubate quelle che sono meno vendute, sia fra Suv che fra berline.

Il motivo è semplice: visto che sono auto meno diffuse, sono anche meno ricercate e quindi poco facili da piazzare perché in pochi le richiedono. Queste auto, in pratica, non hanno mercato e quindi non interessano ai ladri.

Inoltre, come abbiamo citato prima, le marche a cui appartengono questi SUV sono marche di auto meno famose e quindi risultano poco appetibili ai malviventi, che vanno in cerca di cose di più valore e che interessano un pubblico più vasto.

Tuttavia, se tu sei in possessori un’auto di queste case automobilistiche, che appartiene al segmento SUV o berlina, puoi stare tranquillo che a nessun ladro verrà in mente di rubarla. E questo è importante, almeno non hai paura di non ritrovare la macchina ovunque la lasci parcheggiata!