Frosinone, trova un miliardo di lire in casa ma non può riscuotere il tesoro

In provincia di Frosinone, un operai 50enne ha trovato circa un miliardo di lire in titoli di Stato in casa. Purtroppo, però, l’uomo non potrà riscuotere l’ammontare di denaro perché i titoli sono ormai scaduti.

Il 50enne ha trovato i soldi all’interno di un nascondiglio segreto, all’interno di una parete di casa sua. Gli investimenti appartenevano al nonno.

Se i titoli non fossero scaduti, l’uomo avrebbe incassato circa due milioni di euro.

Un operaio ha trovato un miliardo di lire in titoli di Stato in casa

In provincia di Frosinone, a Ceccano, un operaio di 50 anni ha trovato circa un miliardo di lire in titoli di Stato all’interno di un nascondiglio segreto della sua abitazione. A quanto pare si tratta di investimenti del nonno, i quali erano stati nascosti all’interno di una parete dell’abitazione.

I titoli si trovavano all’interno di una cassetta di legno, avvolta in dei fogli di giornale. Proprio come un vero e proprio tesoro.

All’interno del cofanetto vi erano delle cedole da dodici lire e 25 centesimi, un buono fruttifero di 500 lire del 1937 con l’effige del Vittorio Emanuele III e un piano di ammortamento che alla scadenza, avvenuta nel 1962, avrebbe fruttato circa un miliardo di lire.

Inoltre, insieme ai soldi, il 50enne ha trovato anche un vecchio diario di appunti del nonno, il quale era un contadino che durante i suoi ultimi anni di vita avrebbe perso la memoria.

“Ero molto legato a mio nonno e mi piace pensare che a guidarmi alla scoperta di quella cassetta di legno nascosta dentro il muro con i buoni di Stato sia stato proprio lui”.

Ha affermato l’operaio 50enne a il Messaggero, aggiungendo che il nonno era un gran risparmiatore e che sarebbe un peccato che il frutto del suo lavoro potrebbe essere sprecato.

L’impossibilità di riscuotere i soldi

L’operai 50enne ha dunque fatto una vera e propria scoperta di un tesoro ereditato dal nonno. Il problema però è che per Bankitalia quei titoli di Stato non valgono più nulla ed è dunque praticamente impossibile riscuoterli.

Nonostante ciò, però, l’uomo non si arrende e ha, infatti, deciso di ingaggiare degli avvocati per cercare di ottenere in qualche modo i soldi.

Nonostante la difficoltà, i legali sono ottimisti, ritenendo che, sulla base dell’analisi del caso, vi sarebbero dei pareri giurisprudenziali discordanti. I quali, dunque, potrebbero far presagire una possibilità di riscossione.

In ogni caso, la cifra che l’uomo potrebbe ottenere si aggira intorno ai due milioni di euro. Dunque è giusto tentare ogni possibile strada.