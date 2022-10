Frigorifero, rivelata la temperatura ideale da impostare: risparmio assicurato

È stata rivelata la temperatura ideale del frigorifero affinché si possa risparmiare senza rinunciare al suo utilizzo. Ecco a quale corrisponde.

Durante le nostre giornate ci procacciamo del cibo e la maggior parte di questo non può essere tenuto in dispensa o in appositi cestini ma per via della sua natura va inserito nel frigorifero.

Questo perché grazie all’elettrodomestico in questione possiamo conservare i cibi che necessitano di basse temperature ed evitare il loro deterioramento e di conseguenza il loro inutilizzo.

Frigorifero: ecco come risparmiare con la temperatura ideale

Procedendo con questo metodo possiamo acquistare anche prodotti e mantenerli per più giorni risparmiando anche sul costo della spesa ma spesso ci si chiede a quanti gradi impostare il nostro frigorifero.

Solitamente, la temperatura di questi elettrodomestici va da 0°C fino a circa 7°C e nelle stagioni estive manteniamo di solito una temperatura di circa 4°C in modo che il caldo non intacchi i nostri viveri.

Bisogna sempre tenere in mente che il frigorifero è indispensabile e che quindi bisogna anche prendersene cura e quindi evitare che possano formarsi dei blocchi di ghiaccio al suo interno.

Questo accade perché con il cambio delle stagioni tendiamo ad abbassare e alzare i gradi e questo crea una differenza di temperatura che forma umidità e le goccioline con temperature più alte tendono a refrigerarsi formando del ghiaccio.

Questo ghiaccio danneggerebbe i cibi che sono spinti verso la parete e un altro problema che potrebbe verificarsi è quello delle muffe e della condensa che spesso provoca anche un cattivo odore

Per evitare che questo accada bisogna sempre controllare che il buco posto sulla parete del frigo, in corrispondenza della grondaia esterna e posteriore sia libero e che non ci siano occlusioni.

Solo in questo modo il nostro frigo funzionerà in modo ottimale, senza cattivi odori, blocchi di ghiaccio o muffe e potremo di conseguenza regolare senza alcun problemi la sua temperatura interna.

Ma come tanti altri elettrodomestici, anche questo si alimenta con la corrente elettrica e specie negli ultimi periodi sta diventando un problema vero e propria del nostro Paese per via dell’aumento dei costi della luce e del gas.

Infatti, molti supermercati, che non possono spegnere i banconi frigo hanno optato per un abbassamento delle temperature tollerate affinché i cibi contenuti al loro interno non perdano le proprietà e non marciscono.

Ecco a quanto impostare i nostri elettrodomestici durante il periodo invernale

Ma per i frigoriferi in casa è possibile risparmiare in vista della stagione invernale? La risposta è positiva e questo accade non esagerando sullo sbalzo di temperatura rispetto la stagione estiva.

Se ad esempio, in estate tendiamo ad avere una temperatura di circa 4°C all’interno del nostro frigorifero, durante l’inverno basta aumentare di un solo grado la sua temperatura, quindi di 5°C per mantenere i nostri cibi.

Questo metodo ci consente non solo di non provocare uno sbalzo che potrebbe provocare i problemi sopra citati ma ci da la possibilità anche di risparmiare in bolletta dato che avremo innalzato di poco la temperatura del nostro frigo.

Basti pensare che il frigorifero è forse l’unico elettrodomestico che è attivo ed è continuamente in funzione 24h su 24h e di conseguenza è quello che tende a far spendere di più nella vita di un cittadino.

Di solito il suo costo si aggira a circa 0,20€ giornalieri per ogni 100 litri, considerando che un frigo comune può contenere circa 200-300 litri bisogna fare un calcolo in base alla mensilità.

Di conseguenza ci troviamo una spesa che va dai 6,20€ mensili ai 75€ circa annuali e con l’innalzamento della temperatura questi aumentano di qualche centesimo e la spesa potrebbe arrivare a 80/85€ circa all’anno se si mantiene una temperatura di un solo grado superiore.

Diversamente, se innalziamo il nostro frigo di una temperatura più alta, il costo andrà a maggiorarsi.