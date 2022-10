Buckingham, due famigliari rimasti senza titolo: così ha deciso Re Carlo

Re Carlo III avrebbe deciso di far rimanere senza titolo due suoi famigliari. Ecco cosa sta accadendo a Buckingham Palace.

Con la morte della Regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 settembre, il Sovrano del Regno Unito è diventato suo figlio, Re Carlo III che celebrerà la sua coronazione il prossimo 6 maggio 2023.

La salita al trono dell’ex principe di Galles ha suscitato curiosità per via del fatto che è diventato il Re ad aver aspettato più tempo prima di salire al trono e tutti quanti sono ansiosi di capire quale sarà il suo metodo di governo.

Re Carlo III e la decisione inaspettata

Secondo alcune indiscrezioni trapelate da un membro dello staff di Buckingham Palace, sembrerebbe che Re Carlo sia molto affaticato per via della presenza dei mass media e dell’attenzione che questi rivolgono nei suoi confronti.

Il Sovrano non si aspettava una risonanza mediatica tale e sembra che a questo si associno anche dei problemi legati ad un’insufficienza cardiaca che porta il Re a dover svolgere tutti i suoi compiti con affanno.

Anche la Regina consorte Camilla, sembrerebbe non riuscire a reggere le pressioni mediatiche e per questo i due avrebbero chiesto aiuto a William e a Kate, in quanto prossimi Re e Regina consorte.

Infatti, sembra che l’intenzione di Carlo e Camilla sia quella di non rinunciare ai loro viaggi e quando saranno assenti tutti gli incarichi passeranno nelle mani del primo erede al trono, ma cosa accade se anche William fosse assente?

Secondo l’Atto di Reggenza, in mancanza del Re a sostituirlo ci sarebbe sua moglie e successivamente il prossimo erede al trono, ma nel caso questi mancassero a prendere il suo posto e a raffigurare a suo nome sarebbero gli altri viceré.

Al momento, i viceré sono cinque, due di questi, come pocanzi citato sono la Regina consorte Camilla e il principe di Galles William, seguiti dal principe Harry, il principe Andrea e da sua figlia Beatrice.

L’idea del nuovo Sovrano del Regno Unito

Stando all’Atto di Reggenza a sostituire il Re, oltre alla sua consorte ci sarebbero i primi quattro eredi al trono che hanno superato i 21 anni di età per questo il principe George e i suoi fratelli sono esclusi.

Il problema nasce dal momento in cui a seguito degli scandali sessuali da parte di Andrea di York e dall’allontanamento di Harry da Londra, in quanto trasferitosi in California con sua moglie Meghan Markle, l’unica che potrebbe ricoprire la carica sarebbe Beatrice in mancanza di Camilla e William.

Per questo motivo, il Re Carlo III sarebbe pronto a rivedere la lista dei Consiglieri di Stato e l’Atto di Reggenza, permettendo così ai suoi fratelli, la principessa Anna e il principe Edoardo di essere disponibili per rappresentarlo.

Questo potrebbe portare al ritiro del titolo di viceré sia al principe Andrea che al principe Harry che si ritroverebbero senza un compito così importante rimanendo ancora una volta ai margini della Royal Family.

Intanto, proprio Harry ha deciso di pubblicare le sue memorie in un libro che verrà tradotto in molti Paesi del mondo e la cui mole dovrebbe aggirarsi intorno alle 500 pagine scritte tutte di suo pugno.

L’opera, che verrà messa in commercio il prossimo 10 gennaio 2023, ha come titolo Spare, termine che in inglese significa “ruota di scorta” e quindi già questo preannuncia il suo contenuto.

Infatti, a corte molti sono preoccupati delle rivelazioni che Harry possa aver scritto anche se dopo la morte di sua nonna ha deciso di modificare alcuni capitoli per non creare ulteriori problemi con la sua famiglia.

Però, qualora il duca di Sussex faccia alcune rivelazioni scottanti, questo potrebbe impedirgli di partecipare alla cerimonia d’incoronazione di suo padre e sancire per tutto la fine dei rapporti con Buckingham Palace.