Freezer, la temperatura giusta da impostare: questa è l’unica che ti fa risparmiare

Freezer, questa è la temperatura giusta da impostare per ridurre i consumi di energia in bolletta.

Con il salasso delle bollette energetiche molti consumatori si chiedono quale sia la temperatura giusta da impostare per il corretto funzionamento del freezer. Di quale temperatura stiamo parlando? Questa è l’unica che ti consente di risparmiare in bolletta. Impostare la corretta temperatura del freezer di casa è importante perché consente di ridurre i consumi energetici fatturati in bolletta, permette di conservare meglio gli alimenti e di salvaguardare il Pianeta. Qual è il perfetto standard del congelamento? Scopriamolo.

Processo di congelamento dei cibi per conservarli al meglio

Spesso utilizziamo i termini di surgelamento e di congelamento dei cibi come sinonimi, ma si tratta di un grave errore. Il surgelamento è un processo che permette di congelare i cibi in modo ultra-rapido. Spesso il surgelamento avviene industrialmente e consente di assicurare ai consumatori finali alimenti e cibi con proprietà organolettiche del tutto intatte.

A casa il processo di mantenimento dei cibi è conosciuto come congelamento, che consente di portarli ad una temperatura di – diciotto gradi in circa 24 ore. Basta utilizzare il freezer che tutti noi abbiamo in casa.

Freezer in casa: quanto consuma in bolletta?

Con il caro bollette energetiche molte famiglie italiane vorrebbero ridurre i consumi energetici staccando la spina dell’elettrodomestico. Purtroppo, ci siamo oramai abituati ad utilizzare gli elettrodomestici tutti i giorni e non possiamo farne proprio a meno. Anche il freezer, come il frigorifero, è un elettrodomestico energivoro che necessita di essere lasciato acceso 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Ma quanto consuma in bolletta il freezer domestico? In media un elettrodomestico di classe A ha un consumo energetico che varia da 350 a 270 kWh l’anno. In una settimana il freezer ha un consumo pari a circa venti euro in bolletta.

Freezer domestico: a quale temperatura impostarlo?

Per un utilizzo corretto ed efficace del freezer è bene impostare una determinata temperatura pari a meno diciotto gradi per assicurare la corretta conservazione dei cibi. Impostando questa temperatura è possibile contrastare la proliferazione dei microrganismi e tutelare il rispetto del nostro Pianeta, oltre che risparmiare.

Freezer: come ridurre i consumi?

Oltre ad impostare correttamente la temperatura giusta, è bene ricorrere ad altri trucchetti che consentono di risparmiare molti euro in bolletta. È bene mantenere pulito l’elettrodomestico, in particolare è bene pulire la serpentina ed il pannello dietro. Inoltre, è bene scegliere un elettrodomestico che appartenga ad una classe energetica alta.

Altro buon consiglio è quello di evitare di aprire e chiudere continuamente lo sportello del freezer. Non riempire troppo il freezer e scegliere l’elettrodomestico della giusta misura: ecco altri buoni suggerimenti per risparmiare in bolletta.