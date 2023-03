Francobollo, quanto vale quello con la Regina Vittoria? Beato chi lo ritrova

By

Francobollo con la Regina Vittoria: ecco perchè vale così tanto. Tutti i dettagli in questo articolo.

Ci sono determinati francobolli che hanno il medesimo valore che possono avere le monete più rare. Difatti diverse categorie della filatelia hanno un valore immenso. Tra i francobolli più importanti dal punto di vista economico, troviamo quello con la raffigurazione della Regina Vittoria. Un pezzo che può comportare una notevole fonte di guadagno per chi lo possiede.

Francobollo con la Regina Vittoria: il grande valore

Chi ama il mondo delle varie collezioni, sa benissimo quanto sia importante sapere se si ha tra le mani un oggetto che vale tanto.

Alcuni francobolli, per esempio, possono valere tantissimo, proprio come accade per determinate monete.

Per quanto concerne il francobollo con la Regina Vittoria, è certamente incluso tra quelli che valgono parecchio. Difatti è uno dei francobolli maggiormente ricercati dagli estimatori di questo genere.

Ecco perché è importante mostrare un’estrema attenzione a ciò che può uscire fuori dalle vostre soffitte o da vecchi ricordi riposti in un cassetto.

Infatti ritrovandovi fra le mani un pezzo del genere, potreste avere l’opportunità di usufruire dei benefici derivanti dal fatto di disporre di uno dei francobolli inclusi tra i pezzi più rari e da collezione. Questi ultimi, infatti, hanno un valore enorme dal punto di vista economico.

Il pregio di determinati francobolli sia italiani che stranieri può portare a una somma inestimabile, proprio come quello corrispondente al francobollo con l’immagine della Regina Vittoria.

Ma esattamente quali sono le peculiarità che rendono unico tale pezzo e a quanto potrebbe corrispondere il suo valore?

Francobollo con la Regina Vittoria: un vero e proprio tesoro

Ci sono molteplici persone che collezionano diverse categorie di oggettistica, ma quelli che vanno sicuramente per la maggiore sono i collezionisti di monete rare. A questi si stanno però aggiungendo in forma maggiore, pure quelli inerenti il mondo dei francobolli.

Soprattutto per quanto concerne i tipi più antichi, visto che tra questi si possono reperire dei tesori.

Difatti ci sono determinati francobolli che possono valere una somma estremamente importante. Come uno di questi che può raggiungere il valore corrispondente alla cifra di 20.000 euro!

Si tratta ovviamente di un pezzo di livello storico che non è assolutamente semplice da trovare. Un francobollo che ha delle caratteristiche decisamente particolari e rare, che lo vanno automaticamente a porre tra i pezzi più pregiati nel settore dei francobolli.

Talmente prezioso da permettere a chi ce l’ha di poter ricevere una somma altissima, cioè una cifra approssimativa di 20.000 euro.

Aspetti storici dei francobolli

La riforma postale nel 1837 ha inserito l’uso dei francobolli sulle missive inviate a quei tempi. Una decisione presa da Rowland Hill, perché così la presenza del francobollo sulla busta stava a indicare l’avvenuto pagamento del servizio correlato alle spedizioni di pacchi e di lettere.

Il primo francobollo rilasciato dai servizi postali e che attualmente vale moltissimo, è proprio quello che riporta l’immagine della Regina Vittoria.

Si parla per l’esattezza di un francobollo che è entrato in vigore nel mese di maggio dell’anno 1840.

Inoltre tale pezzo è molto noto con la definizione di Penny black.

Tuttora i francobolli derivanti dal Regno Unito sono caratterizzati dalle sembianze del monarca regnante. Quindi sono gli unici a non raffigurare, come accade con gli altri tipi, il nome del paese emittente.

Un francobollo emesso il 1 maggio del 1840 ma che entrò in vigore soltanto il giorno 6 maggio. Questo pezzo fu usato per circa un anno, visto che l’inchiostro di colore rosso degli annulli su uno sfondo di tonalità nera non erano ben visibili. Dunque nel 1841 fu sostituito dal Penny Red, che si annullava mediante dei timbri con l’inchiostro di colore nero.

Successivamente ogni Stato iniziò a emettere i francobolli personalizzati.

Come si individua il pregio di un francobollo

In questo articolo abbiamo dunque cercato di capire il valore del francobollo con la raffigurazione della Regina Vittoria.

Il valore di vendita di un particolare francobollo può risultare estremamente elevato, proprio come accade con alcune monete preziose.

La differenza può farla indubbiamente il quantitativo di determinati esemplari che si possono trovare in circolazione.

Pertanto più sarà alto il numero di francobolli che si possono reperire in giro, più basso sarà il valore dello scambio.

Poi fra i diversi elementi che serve considerare per quanto concerne il pregio di un particolare pezzo, c’è pure quello inerente la conservazione di un francobollo.

Difatti questo unito all’età del francobollo può comportare dei cambiamenti incisivi sulle quotazioni.

Oltre ciò, si può riuscire a risalire all’aspetto raro di determinati francobolli, tramite l’utilizzo di apposite scale di mantenimento.

Per la precisione ci sono tre tipologie di francobolli: quelli ritenuti integri, quelli che hanno subito dei danneggiamenti e infine i pezzi che sono stati utilizzati.

Il genere intatto non mostra alcun segno di consumo, al contrario i francobolli che già sono stati adoperati o che mostrano segni di usura, possono avere in evidenza delle erosioni costituite da buchi, segni di vario genere e avere una forma spiegazzata.

Infine un consiglio per gli appassionati di pezzi rari, è quello di aggirarsi tra i mercatini che possono avere dei veri e propri tesori.

Proprio come quello che vede raffigurato la Regina Vittoria, poichè rappresenta uno di quei francobolli più ricercati.

Un francobollo questo, che come abbiamo visto, è stato emesso il 1 maggio del 1840 ed è entrato in vigore il 6 maggio. Insomma averlo tra le mani sicuramente può essere una grande fortuna. Dal momento che rappresenta un pezzo molto raro da collezione che può anche avere un valore grande se si parla di soldi.