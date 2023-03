Casa invasa da blatte e scarafaggi, come pulire il pavimento per eliminarle subito

Ecco come preparare un repellente contro le blatte e scarafaggi. Vi basteranno pochi cucchiai da versare sul pavimento e le allontanerete.

Pulite il pavimento in questo modo e allontanerete definitivamente blatte e scarafaggi dalla vostra casa.

Blatte e scarafaggi, perché entrano in casa

La primavera è già arrivata e l’estate si avvicina. Con l’inizio di queste belle stagioni, però, arrivano anche gli insetti, che cominciano a invadere le nostre case senza controllo.

Man mano che le giornate diventano più calde, si avvicinano le blatte e gli scarafaggi. Ma come mai proprio d’estate invadono le nostre case? In realtà questi insetti sono attivi durante tutto l’anno.

Tra marzo e aprile, però, si schiudono la maggior parte delle loro uova e quindi durante il periodo primaverile e quello estivo sono particolarmente attive. Si muovono in città e nelle zone più umide e calde alla ricerca di qualsiasi cosa per cui nutrirsi.

Spesso, troviamo questi insetti tra la spazzatura o venire fuori dagli scarichi di docce, wc, bidet e lavabi. A volte è davvero difficile impedire che invadano le nostre dimore, anche se possiamo tutelarci mettendo in pratica alcuni accorgimenti.

Bisogna, innanzitutto, chiudere qualsiasi passaggio dal sistema idraulico alla nostra casa e poi eliminare ogni residuo di cibo. Tutte le volte che cuciniamo, dovremmo pulire immediatamente e non possiamo permetterci che nella pattumiera stazioni il sacco pieno di residui di cibo.

Per fortuna, però, esiste un rimedio che siamo sicuri che risulterà efficace contro questi insetti. Si tratta di un repellente naturale.

Repellente all’aceto contro le blatte

Oggi vi proponiamo una soluzione incredibile che funziona contro vari tipi di insetti, soprattutto contro le blatte e gli scarafaggi. Si tratta di un repellente all’aceto contro le blatte, che potete realizzare direttamente a casa vostra.

Il vantaggio di questo insetticida è che per prepararlo spenderete davvero pochi centesimi. Dimenticatevi, quindi, di quando spendevate tantissimi soldi per l’acquisto di prodotti chimici efficaci, ma costosi.

Un altro vantaggio è relativo all’inquinamento. Questo repellente è costituito solo da ingredienti naturali, che non inquinano. Inoltre, non è dannoso per la salute come molti degli insetticidi, che contengono sostante chimiche a volte anche pericolose per l’uomo.

Quello che dovrete fare è recarvi presso la vostra dispensa e cercare la bottiglia di aceto, che siamo sicuri che avete già in casa. Versate alcuni cucchiai di questo liquido all’interno di una bacinella, dove verserete anche dell’acqua. Quindi potete versare alcune gocce dell’olio essenziale che più preferite.

Vi consigliamo di aggiungere anche qualche goccia di detergente naturale per pavimenti, se pensate che le vostre superfici abbiano bisogno di maggiore attenzione. Se così non fosse, basterebbero solo gli ingredienti che vi abbiamo elencato.

Immergete il mocio nel contenitore e procedete lavando la superficie. Le blatte e gli scarafaggi non tollerano l’odore di aceto e tenderanno ad allontanarsi da tutte le zone nelle quali lo avete versato.

Proprio per questo vi raccomandiamo di usare quest’ingrediente tutte le volte che potete e in ogni angolo della vostra casa.