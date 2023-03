Calcio: dalle misure contro il razzismo ai divieti alle squadre straniere

Ci sono diverse novità in queste ore per quanto riguarda il calcio italiano, specialmente due, sulle norme di comportamento.

La prima riguarda misure più severe per contrastare l’antisemitismo e il razzismo all’interno degli stadi, episodi spiacevoli ai quali purtroppo assistiamo spessissimo, come i cori razzisti contro alcuni giocatori. Ancora, in un match di rilievo come Roma-Feyenoord, per evitare disagi simili a quelli che si sono verificati a Napoli ma guardando anche a una partita in cui proprio gli olandesi distrussero Piazza di Spagna a Roma, si è deciso di non mettere a disposizione la vendita dei biglietti per i tifosi della squadra ospite, infatti il settori a loro dedicato rimarrà chiuso. Vediamo nel dettaglio queste due decisioni.

Le misure contro l’antisemitismo

Il calcio dovrebbe unire invece molto spesso assistiamo a scene terribili che coinvolgono le diverse tifoserie, una problematica importante è proprio quella contro cui oggi al Viminale, Abodi e Piantedosi, hanno deciso di intervenire in maniera concreta.

Parliamo dell’antisemitismo e del razzismo, per contrastarli verranno messi più impianti di sorveglianza all’interno degli impianti e verrà rafforzato il codice etico nel mondo del calcio. Durante le partite avvengono fatti incresciosi e disordini per motivi davvero futili, molto spesso al centro dei cori razzisti ci sono i calciatori e questo non è bello, perché dovremmo tutti ricordarci che si tratta di una competizione sportiva che dovrebbe rimanere sana e con valori.

Oggi si sono incontrati il ministro dell’interno Matteo Piantedosi con quello dello Sport, Andrea Abodi. Erano presenti anche i rappresentanti della comunità ebraica per condividere l’elaborazione delle iniziative utili per rispondere rapidamente e in modo efficace agli atti razzisti che avvengono durante i match.

Niente biglietti per il match Roma-Feyenoord

Non è l’unica piaga del calcio, infatti c’è anche un grande problema relativo ai danni delle tifoserie ospiti, lo abbiamo visto in tanti incontri passati e di recente a Napoli, dove gli ultras dell’Eintracht Francoforte hanno distrutto diverse zone del centro prendendosi protagonisti di atti vandalici, di violenza, incendi e scontri vari con le forze dell’ordine.

La prefettura non è rimasta a guardare e ha preso una decisione molto dura, infatti per la partita della Roma con il Feyenoord, che si terrà a fine aprile, i tifosi olandesi non potranno acquistare i biglietti. Il settore ospiti rimarrà chiuso, questa la stratta decisa per evitare un caos simile a quello avvenuto a Napoli.

Fra l’altro, proprio gli ultras olandesi si erano resi i protagonisti qualche anno fa di atti vandalici a Piazza di Spagna, danneggiando pesantemente soprattutto La Barcaccia.

Gualtieri ha espresso preoccupazione per l’incontro calcistico, che già aveva chiesto il divieto di trasferta per gli olandesi il giorno dopo i sorteggi di Europa League.

Anche Piantedosi ha sposato questa linea dura, garantendo il pieno impegno. Quel giorno, il 20 aprile, Roma sarà presieduta da diversi posti di blocco, specialmente intorno all’area dell’Olimpico.

È un peccato vedere eventi sportivi rovinati da questi contorni che rovinano il vero senso del calcio e di ogni sport, la sana competizione e la sportività.