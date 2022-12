Francesco Totti, la velenosa frecciatina a Ilary Blasi: l’imbarazzante dettaglio

C’è un botta e risposta molto interessante di frecciatine. Francesco Totti con un dettaglio colpisce e affonda la sua ex moglie?

I fan dell’ex coppia Totti Blasi stanno notando da tempo che tra le stories postate su Instagram sembra ci siano frecciatine e botta/risposta molto interessanti. I due ex coniugi non se le mandano di certo a dire e durante il loro primo Natale divisi, non sono mancati i post e le stories dove hanno condiviso con i follower la loro gioia per le festività in famiglia. A tal proposito non è sfuggito un piccolo dettaglio da parte di Francesco Totti: è di rimando all’ex moglie o una coincidenza?

Francesco Totti e Ilary Blasi: come hanno passato il Natale?

Un Natale diverso dal solito per Francesco Totti e Ilary Blasi, che si sono ritrovati per la prima volta separati con i propri figli. Un doppio festeggiamento ognuno con i propri nuovi compagni e anche la famiglia sempre presente.

Ci sono stati moltissimi post e stories, come anticipato, che hanno raccontato ai follower quanto è stato fatto o mangiato durante i due giorni dedicati al Natale.

Secondo quello che rivelano i social, Francesco Totti ha trascorso la Vigilia nella sua nuova casa con la compagna Noemi Bocchi. Un modo per confermare il loro amore nella nuova dimora che si sono regalati.

Sembra proprio che non fossero da soli, infatti c’era il fratello di Totti – Riccardo – e i figli del Pupone Cristian e Chanel che hanno pubblicato moltissime foto sui loro social. C’era anche la piccola Isabel intenta ad aprire tutti i regali portati da Babbo Natale.

I ragazzi hanno poi raggiunto la mamma nella maxi villa dell’Eur per un pranzo in famiglia, tra varie portate e risate. Non sono mancate le foto di rito, una con le tre bellissime sorelle Blasi davanti all’albero di Natale e un’altra con papà Totti e la sua Chanel il cui dettaglio non è passato di certo inosservato.

La frecciatina di Francesco Totti non è passata inosservata

Per capire meglio tutto il discorso, bisogna fare un piccolo passo indietro. Nelle stories precedenti di Ilary Blasi la presentatrice ha mostrato qualcosa che somigliava molto ad una frecciatina contro il marito Francesco Totti.

Nella foto vicino all’albero di Natale, Ilary ha indossato il suo sorriso e un maglione di colore rosso. Dietro spunta un simpatico peluche a forma di renna con due corna in evidenza: i follower hanno subito pensato ad un chiaro messaggio verso l’ex marito e tutta la situazione che si è andata a creare in quest’ultimo periodo.

Francesco Totti ha scattato un selfie con la sua bellissima Chanel durante la Vigilia di Natale in famiglia. Anche in questa foto spuntano le corna da renna di colore rosso acceso: che sia una frecciatina di rimando in risposta alla Blasi? Tutto è possibile ed è anche giusto che ognuno interpreti in maniera diversa questo dettaglio.