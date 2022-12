Ilary Blasi, la frecciatina contro Totti: quel dettaglio non è passato inosservato

La frecciatina di Ilary Blasi non è passata inosservata e forse lo ha fatto proprio apposta: un Natale con tanto di regalino sotto l’albero?

Il gossip è ancora acceso su Ilary Blasi e Francesco Totti, con una serie di allusioni e frecciatine che di certo non passano inosservate. Un Natale diverso per loro quest’anno, di certo il primo da divorziati e con i figli che si divideranno tra le due case. Come sappiamo, Francesco Totti si è trasferito nella nuova casa con la sua compagna Noemi Bocchi. Ilary Blasi nel frattempo ha voluto fare a tutti gli auguri attraverso Instagram, con un dettaglio che ha il sapore di una frecciatina velenosa nei confronti dell’ex marito.

La nuova vita di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha accusato il colpo della separazione e anche del fatto che il suo ex marito ora viva con un’altra donna. La compagna del Pupone non è una donna qualsiasi, ma Noemi Bocchi con la quale ha acquistato casa e si è presentato agli ultimi eventi pubblici.

Ilary non ha fatto un passo indietro e non è rimasta a guardare il suo ex, infatti i giornali di gossip l’hanno pinzata con il suo nuovo amore tedesco con Bastian Muller. I due si sono concessi una vacanza a St. Moritz come ha mostrato il magazine Chi, tra baci e abbracci affettuosi. Ma Ilary non ha nulla da nascondere ed è la prima a postare delle immagini direttamente dalla neve sul suo account ufficiale.

Le vacanze di Ilary non sono solo amore per Bastian, perché al primo posto ci sono sempre i suoi figli. Isabel, la terza figlia avuta con Francesco Totti, ha partecipato alla vacanza di mamma e Bastian. La presentatrice è ancora sulla neve e sembra aver trovato finalmente la pace dopo tanto rumore.

La frecciatina di Ilary a Natale

Che tutto abbia un sapore diverso oramai è chiaro, anche il Natale in casa Blasi è sicuramente rivoluzionato. La differenza è di come la presentatrice ha intenzione di passarlo, ma è certo che tutto sarà lontano dalla bufera mediatica e dal gossip di questi ultimi lunghissimi mesi.

Nelle sue stories di Instagram, Ilary ha pubblicato una foto con un giubbotto rosso seduta davanti al suo albero di Natale in total white augurando buone feste a tutti. Andando avanti alla storia successiva, c’è un dettaglio che in molti hanno interpretato come una frecciatina diretta al suo ex.

Un po’ come un test di illusione ottica, guardando bene dove c’è l’albero di Natale appare una renna bianca con le corna in bella vista. I follower e i fan della coppia non hanno dubbi, quella renna non è solo simpatica ma anche un qualcosa che rimanda alla nuova relazione del marito con Noemi Bocchi.

Come sappiamo, la Blasi è molto ironica e anche senza peli sulla lingua.