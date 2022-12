Fette di limone sotto al letto, ecco perché dovresti farlo prima di andare a dormire

Mettendo delle fette di limone sotto al letto si hanno dei benefici che non tutti sanno. Ecco cosa accade.

Nelle tavole degli italiani sono sempre presenti a fine pasto o anche su delle alzatine come decorazioni dei frutti. Di vario colore e forma rendono la tavola allegra e vivace con tutte le loro peculiarità.

Tra quelli più diffusi della nostra Penisola ci sono gli agrumi e tra i più famosi e diffusi ci sono i limoni che sono diventati dei veri e propri prodotti tipici di alcune parti d’Italia a tal punto da ottenere il marchio IGP.

Limone: perché è utile dormire con delle fette sotto al letto

Quelli più famosi sono quelli della Costa Amalfitana, cioè di Sorrento e di Positano e non è un caso che in queste zone spesso anche i souvenir e le decorazioni sono a tema di limone, proprio per accentuare la particolarità del limone in questione.

Questo agrume è usato in cucina per varie ricette, sia dolci che salate, infatti si sposa bene con quasi la totalità delle pietanze e il suo sapore, seppur aspro si amalgama bene con il resto degli ingredienti.

Viene utilizzato per condire gli arrosti o il pesce così come per saporire le nostre torte o per essere l’ingrediente principale di uno di questi dolci fino ad arrivare ad unirsi con l’alcool per dar vita al famoso Limoncello.

Inoltre, può diventare un ottimo alleato contro i cattivi odori. Infatti, grazie alla presenza dei suoi olii essenziali, quando viene posto su una fonte di calore, questa non fa altro che rilasciare l’essenza del limone.

Per questo motivo, si consiglia di mettere delle fette in forno e poi aprirlo una volta acceso l’elettrodomestico per qualche minuto, in modo che il profumo si diffonda in tutta la casa senza dover utilizzare dei profumatori ambientali.

Cosa accade

Ma non tutti sanno che mettere delle fette di limone sotto al letto porta dei benefici a tutto il nostro corpo. Questo perché l’agrume in questione tende a ridurre lo stress e il suo odore sembra far passare l’ansia.

Inoltre è un ottimo antiossidante, per cui, libera le narici e i seni nasali e a catturare i batteri e ci regalerà un sonno migliore e più sereno oltre che un aria salubre in cui poter addormentarsi.

Bisogna però stare attenti a cambiare le fette di limone ogni sera. Perché anche se porta tutti questi benefici, il limone tagliato a fette tende a catturare i batteri che satureranno il nostro agrume.

Quindi, ogni sera è bene inserire nel piattino che riporremo sotto al letto o su di un comodino, nuove fette di limone che andranno a giovare al nostro benessere psicofisico regalandoci delle notti tranquille.

Non vi resta che provare questo metodo per potervi addormentare tra le braccia di Morfeo, sognando di passare bei momenti in dei posti magnifici e magari perché no, sulle coste della Campania dove questo agrume è molto famoso.

Per far si che l’odore sia sempre più intenso, si consiglia di tagliare a fette dei limoni da un bel colore giallo con la buccia lucida piuttosto che quelli verdi o leggermente deteriorati.