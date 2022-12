Casa pulitissima e splendente in 30 minuti col metodo americano

Come avere la casa pulitissima e splendente in soli 30 minuti? Ecco il metodo americano che ti permette di risparmiare tempo prezioso e fatica.

Fare le faccende domestiche è un’attività che comporta tanta fatica, richiede tanto tempo e presuppone l’utilizzo di validi detersivi o rimedi efficaci. C’è un metodo, il metodo americano che consente di godere di tanto relax e di risparmiare tante energie. In che cosa consiste questo metodo che permette di avere la casa pulitissima e splendente?

Se non ne hai mai sentito parlare sei capitato proprio nella guida giusta. Continua a leggere e scopri come puoi avere la casa pulitissima e perfettamente igienizzata impiegando solo 30 minuti del tuo tempo a disposizione. Ecco come procedere.

Casa pulitissima e splendente: un’attività faticosa?

Spesso e volentieri fare le faccende domestiche comporta il dispendio di energie e la perdita di tanto tempo al giorno. Alla fine dello svolgimento delle pulizie domestiche non si è mai contenti del risultato raggiunto. In particolare, i veri e propri ostacoli da superare sono il bagno e la cucina. Il bagno, in particolare la doccia ed il water richiedono tanto tempo per eliminare i batteri, i germi e le incrostazioni di calcare che si formano negli scarichi.

Proprio qui finiscono i peli, i capelli, le cellule morte della pelle, i residui di sapone e di shampoo, la schiuma, etc. etc. è proprio negli scarichi che tendono a formarsi i cattivi odori ed i germi. Anche il water richiede tanta buona dedizione e cura per rimuovere i capelli odori e per eliminare le incrostazioni di calcare. L’acqua del water entra in contatto con il materiale fecale, l’urina e con i batteri che sono presenti nell’aria. Anche il lavandino della cucina è un difficile ostacolo per chi svolge le faccende domestiche.

Proprio negli scarichi del lavandino si gettano i peli, i capelli, il sapone per lavare i piatti, l’acqua di cottura della pasta e delle verdure e gli oli vegetali. Negli scarichi del lavandino tendono a formarsi i cattivi odori e si annidano le colonie di germi e batteri, oltre alle incrostazioni calcaree.

Pulire la casa in 30 minuti: ecco il metodo americano

C’è un metodo che consente di pulire la casa in soli 30 minuti. Stiamo parlando del c.d. “metodo americano”. In cosa consiste? Una stanza al giorno per 30 minuti per avere la casa pulitissima e splendente. È davvero possibile? Ti devi ritagliare solamente mezzora al giorno del tuo tempo prezioso per pulire una stanza della tua casa.

Non si tratta solo di spolverare e di lavare a fondo i pavimenti, ma questo metodo richiede anche la pulizia sopra i mobili, la pulizia delle tende, il lavare i quadri appesi ed i tappeti. Insomma, ogni superficie deve essere oggetto di pulizia: bastano solo trenta minuti al giorno per ottenere un risultato davvero eccellente ed efficace.

Mai visto prima d’ora. Con il metodo americano potrai affrontare la vita con molto meno stress e senza doverti affrettare. Grazie a questo metodo sarà tutto perfettamente sistemato, pulito e splendente.