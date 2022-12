Francesca Michielin, da concorrente a conduttrice: è lei la vera star di X-Factor

Francesca Michielin, presentatrice di X-factor 2022, è stata la vera star del programma. È la prova vivente che partecipare al talent può dare davvero una grande opportunità.

Francesca Michielin è una delle poche che, dopo la vittoria di X-Factor, è diventata una cantante di successo duettando con i big della musica italiana e internazionale, collezionando svariati premi musicali, partecipando a Sanremo e arrivando ad oggi a presentare il talent che 10 anni fa vinse.

La vera star di X-Factor: Francesca Michielin

A vincere X-Factor 2022 sono stati i Santi Francesi, vittoria decisamente pronosticabile. Ma l’impatto di X-Factor sulla carriera dei partecipanti e soprattutto dei vincitori è alquanto noto: la vittoria potrebbe valere tanto come potrebbe non valere nulla.

In sintesi il lavoro dei Santi Francesi, così come quello di tutti gli altri concorrenti che hanno preso parte al programma, inizia ora. Con solo un ‘inedito‘, che ormai inedito non è più, in mano che hanno avuto la fortuna di lanciare in maniera straordinaria grazie alla popolarità nel programma.

Ovviamente una volta finito il X Factor non avranno più i riflettori puntati addosso e sarà loro compito cercare di trattare con delicatezza la popolarità che il programma gli ha dato e non farsela scivolare dalle mani. Ne sono esempio i Maneskin e Lorenzo Licitra: all’epoca Licitra vinse il programma lasciando al secondo posto i Maneskin che ad oggi sono una delle band più ascoltate a livello internazionale, mentre di Licitra non si vede neanche l’ombra.

L’edizione precedente a quella di quest’anno è risultata essere un po’ morente a causa di una giuria per certi versi sbagliata e del conduttore, Ludovico Tersigni, che purtroppo non è stato in grado di sostituire il grande Alessandro Cattelan che dopo 10 anni di conduzione ha lasciato il timone. La produzione ha deciso quindi di rivoluzionare tutto: Francesca Michielin alla conduzione e una giuria di tutto rispetto.

Ma concentriamoci un attimo sulla bravissima Michielin: la giovane cantante ad X-Factor è di casa, 10 anni fa esatti è stata lei a vincere il talent ed è stata una delle poche a farsi valere nel mondo della musica diventando una cantante di tutto rispetto con una carriera (fino ad oggi) invidiabile.

È la prova vivente che la partecipazione ad X-Factor può davvero essere la svolta e può dare una grande opportunità che però bisogna saper cogliere e sfruttare al meglio. E Michielin non solo è perfettamente riuscita nell’intento, ma è andata addirittura oltre.

La cantante di Bassano del Grappa ha rivoluzionato la conduzione del programma aprendo una prospettiva totalmente nuova dal punto di vista appunto della conduzione schierandosi totalmente dalla parte dei giovani concorrenti, probabilmente perché è stata lei stessa a provare l’esperienza sulla propria pelle.

La nuova e vincente squadra di giudici

Per quanto riguarda la giuria invece, che è sempre stata l’anima dello spettacolo in quanto il format si basa principalmente sul repentino scambio fra cattedra e palcoscenico, questa edizione di X-Factor è stata fortunata.

Le quattro sedie dei giudici sono state assegnate a Fedez, Dargen d’Amico, Ambra e Rkomi. Anche su questo fronte quindi c’è stata una rivoluzione che inizia proprio con il ritorno di Fedez dopo quattro anni, tornando un po’ a quell’X-Factor che in passato ha tanto appassionato.

È stato coinvolto anche Dargen d’Amico, come abbiamo già accennato, che oltre ad essere una storica figura della scena rap italiana e anche amico stretto nonché collaboratore di Fedez.

Le altre novità che riguardano il tavolo dei giudici sono state Rkomi e Ambra: quest’ultima ha portato vivacità femminile, Rkomi invece tra battibecchi con i suoi colleghi e scenette ironiche tra lui e i concorrenti, si è portato a casa quest’ultima edizione, portando alla vittoria i Santi Francesi, concorrenti del suo roster.