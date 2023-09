Francesca Michielin annulla le date del tour: “Dolori insostenibili, mi devo fermare”

La cantante veneta ha annullato le ultime date del suo tour estivo, che la vedevano impegnata in diversi concerti in giro per l’Italia.

In un lungo post su Instagram ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, auspicando che le restino accanto in questo particolare periodo.

Nuovo stop per Francesca Michielin

Francesca Michielin si ferma di nuovo. La cantante veneta, reduce dalla conduzione di X-Factor e da un tour che ha fatto sold-out in tutta Italia, ha annunciato ai suoi fan di doversi nuovamente fermare per problemi di salute.

A inizio agosto l’artista era stata costretta ad annullare alcune date del tour, a causa di alcuni problemi di salute e a un intervento chirurgico, sperando di poter ricominciare a salire sul palco, ma i medici le hanno consigliato di fermarsi più del tempo suggerito.

Questa mattina, in un lungo post su Instagram, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, annunciando una nuova pausa dai suoi impegni musicali.

Senza scendere troppo nei dettagli, la cantante ha spiegato di avere un problema fisico, che pensava di poter affrontare continuando a calcare i palchi su e giù per la penisola.

“Ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio”.

Dopo l’intervento subito ad agosto, la Michielin era tornata a esibirsi. Ora, questa nuova pausa, per dare tempo e modo al suo corpo di riprendersi.

Il post della giovane artista ha incontrato subito l’affetto dei fan, che non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza alla Michielin. Supporto suffragato anche dai colleghi, Fedez in primis, con cui l’artista 28enne vanta una lunga amicizia. E poi Laura Pausini che le ha scritto un commovente messaggio: “Francy, la tua salute è la priorità, sempre. Non devi sentirti in colpa, il tuo corpo ti sta parlando e tu devi dargli ascolto. Noi ti aspettiamo fedeli, sperando prima di tutto che tu stia sempre bene”.