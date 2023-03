Meloni ad Abu Dhabi, l’intento è rilanciare i rapporti con gli Emirati

La presidente Giorgia Meloni proprio in queste ore sta conducendo un viaggio diplomatico in Medio Oriente, con l’intento di rafforzare i rapporti dell’Italia con i paesi dell’area. In particolare oggi si recherà ad Abu Dhabi.

Dopo il viaggio a Nuova Dehli, in cui la premier ha incontrato il presidente indiano Narendra Modi, Meloni si trova oggi ad Abu Dhabi. Accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’obiettivo è rilanciare le relazioni bilaterali tra i due stati, soprattutto in materia di energia e ambiente.

Il viaggio di Giorgia Meloni per il rilancio delle relazioni bilaterali

Oggi venerdì 3 marzo e domani sabato 4, la premier Giorgia Meloni si troverà ad Abu Dhabi, accompagnata dal ministro Tajani, per cercare di rilanciare e rafforzare le relazioni bilaterali con lo Stato del Golfo.

La visita della premier arriva dopo quella del ministro della Difesa Guido Crosetto. Anche quell’occasione fu utilizzata per rilanciare i rapporti bilaterali tra i due paesi.

Questo, per tentare di ricucire la relazione tra i due stati, dopo le problematiche sorte in passato tra Etihad e Alitalia e dopo lo stop posto all’export di bombe e missili verso gli Emirati Arabi (stabilito dal secondo governo Conte).

L’obiettivo è stringere accordi soprattutto in ambito energetico e ambientale. A tal proposito uno degli obiettivi è quello di rafforzare la cooperazione, in vista della posizione assunta dagli Emirati in relazione ai lavori della Cop28.

In tal senso è prevista la firma di una cooperazione rafforzata tra i due stati, la quale identifica l’Italia come partner strategico sui temi ambientali e sulla lotta al cambiamento climatico.

In questi due giorni inoltre è attesa la firma di un’altra intesa a livello istituzionale. Ossia una dichiarazione d’intenti per il partenariato strategico.

Il viaggio di ieri in India

Come già è stato accennato, la presidente Meloni, sta compiendo un viaggio diplomatico nel Medio Oriente. Durante la tappa in India di ieri, la presidente ha affermato di sperare che il paese, in quanto membro del G20, possa apportare un maggiore impatto e contributo per opporsi alle ostilità in Ucraina, facilitando il ricorso ad una pace giusta.

Questo anche perché le posizioni dei due paesi rispetto al conflitto sono nettamente opposte. Solo l’Italia dichiara apertamente di condannare l’aggressione di Mosca.

In ogni caso gli obiettivi di entrambi gli stati riguardano il rafforzamento della cooperazione in diversi settori.

In primo luogo sicurezza energetica, rinnovabili, transizione digitale e ricerca spaziale.

Inoltre l’Italia ha aderito alla Indo-Pacific Initiative, per tentare di ritrovare influenza all’interno dell’area, in un contesto più ampio di “Mediterraneo Allargato”.