3 semplici idee con le cassette di legno della frutta: valgono oro utilizzate così

3 semplici idee con le cassette di legno della frutta: non hai idea di quante cose intelligenti e utili potrai realizzare. Valgono oro se le sfrutti in questo modo.

Che cosa potrai mai fare con delle cassette di legno della frutta? Ecco per te 3 semplici idee che ti aiuteranno a dare nuova vita a questi oggetti che altrimenti desineresti al fuoco.

Riutilizzo intelligente degli scarti domestici

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che dedicarsi ad attività creative come bricolage o découpage aiuta la mente a rilassarsi e il corpo a scaricare ansia ed energia in eccesso.

Hai mai provato a dedicare il tuo tempo libero ad attività di questo genere? Siamo sicuri che ne trarrai un grande vantaggio. Tutto ciò che ti circonda, anche un semplice bicchiere di carta che stai per buttare nella pattumiera, può tornarti utile.

Ogni cosa può essere riutilizzata e anche in maniera intelligente solo seguendo dei semplici e pratici consigli. Per esempio, sai che con delle scatole di scarpe puoi realizzare un cassetto portaoggetti? Ti basta solo decorarlo con la tecnica del découpage e poggiare all’interno tutto ciò che desideri.

Con le bottiglie di plastica che invece butti sempre nella spazzatura puoi creare dei vasi che contengano piante grasse o rampicanti, da esporre su una parete libera. Insomma, tutto si può riutilizzare.

Oggi vogliamo darti invece 3 semplici idee per creare nuove cose partendo dalle classiche cassette della frutta. Non immagini cosa può venire fuori.

3 semplici idee con le cassette di legno della frutta: ecco cosa viene fuori

Se ne hai alcune che ti sono avanzate dopo il raccolto nell’orto o un dopo l’ultima spesa al mercato, aspetta prima di buttarle o darle via. Ecco che cosa puoi creare solo con un po’ d’ingegno e abilità.

1. Tavolino

La prima idea super carina che ti proponiamo ti consentirà di realizzare un comodo ed estetico tavolo da posizionare all’ingresso o nel tuo salotto.

Non è difficile da creare. Segui solo attentamente questi passaggi. Per prima cosa devi carteggiare l’intera superficie delle cassette in legno. Posiziona poi le scatole di legno in verticale o in orizzontale e uniscile in modo da creare un disegno.

Per garantire stabilità al tuo tavolino, puoi utilizzare dei chiodi o della colla molto potente. Se vuoi donare al tuo oggetto un tocco di colore, dipingi allora il legno con la pittura acrilica.

Se ami il colore del legno o ti piace lo stile vintage con una nota di modernità, puoi lasciare le cassette di legno del colore originale. Ecco qui il tuo fantastico tavolino!

2. Mobile da esposizione

Le cassette di legno della frutta possono ritornarti utili anche per realizzare un bellissimo mobile da esposizione.

In questo caso, per la grandezza dovrai regolarti in autonomia: più grande vuoi che sia il mobile, più cassette ti serviranno. Non è per nulla complicato dare vita a questo oggetto che siamo sicuri amerai alla follia!

Dovrai solo levigare le tue cassette in legno con della carta vetrata e dipingerle del colore che preferisci con della pittura acrilica. Incollale poi tutte vicine servendoti di colla a caldo.

Puoi decidere di dare alle tue cassette una geometria particolare oppure di conferire loro una forma semplice ma comunque esteticamente carina. Ecco fatto! Negli spazi vuoti potrai poggiare tutto ciò che vuoi. Visto che idea carina e utile?

3. Portaoggetti da giardino

L’ultima idea che ti proponiamo è davvero utile e bellissima! Hai un giardino e non sai dove mettere piante, cesoie o annaffiatoio? La soluzione a questo problema te la diamo noi! Crea subito il tuo portaoggetti da giardino!

Anche in questo caso ti serviranno delle cassette di legno e solo un po’ di colla. Dipingi le cassette del colore che preferisci e incollale in modo particolare, facendo in modo di strutturarle donando loro una forma caratteristica. Pronto l’armadietto!

Negli spazi vuoti puoi poggiare tutti gli attrezzi da giardino che non sai mai dove depositare. In questo modo terrai sempre tutto in ordine e pronto quando serve. Semplice e utile questo mobile, vero?

Queste 3 semplici idee con le cassette di legno risolveranno problemi di spazio e renderanno i tuoi ambienti belli e confortevoli semplicemente utilizzando quelli che comunemente definiamo oggetti domestici di scarto.

Se hai a disposizione delle cassette di legno per la frutta, pensaci prima di buttarle. Puoi donare loro vita nuova e riusarle in modo intelligente. Con la tecnica del fai da te puoi dare libertà alla fantasia e all’immaginazione.