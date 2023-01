Forchette e cucchiai torneranno come nuovi: immergili in questa soluzione

Uno dei problemi domestici più comuni, sono proprio le macchie su forchette e cucchiai. Se avete degli ospiti a pranzo o a cena è davvero imbarazzante. Ma come possiamo evitare questo fastidioso disagio? Esiste un rimedio naturale, efficace, ecologico ed economico: scopriamo come fare.

Può capitare che sulle posate d’acciaio o di argento si formino delle macchie di sporco, di ruggine o addirittura di grasso. Sono degli oggetti che vengono utilizzati quasi tutti i giorni, proprio per questo, è necessario pulire e disinfettare le forchette, i cucchiai e i coltelli in maniera corretta. Esiste un rimedio efficace, facile, veloce, naturale, ecologico e soprattutto economico. Da non credere: scopriamo come fare.

Macchie sulle posate: come farle tornar nuove?

Le posate in acciaio o in argento, con il passare del tempo possono sporcarsi. Addirittura, potrebbero formarsi delle macchie veramente fastidiose da togliere. Per risolvere questo fastidioso problema, è necessario mettere in pratica un rimedio infallibile che faranno tornare le posate come nuove.

E’ molto facile che si formi della ruggine, ma non tutti sanno che è veramente facile eliminare questo disagio. Basterà utilizzare un ingrediente naturale che troverete nella dispensa della cucina. Stiamo parlando proprio del bicarbonato di sodio, un elemento che viene utilizzato in quasi tutte le faccende domestiche: scopriamo come fare, il procedimento è veramente semplice e veloce.

Addio macchie sulle posate: il procedimento

Per dire finalmente addio a tutte le macchie sulle posate, dovrete mettere in pratica una soluzione facile e veloce. Innanzitutto, procuratevi un contenitore abbastanza resistente e versateci due litri di acqua bollente. Aggiungete, due cucchiai di sale, due cucchiai di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di acido citrico.

Mescolate completamente tutti questi ingredienti e mettete le posate in questo composto per almeno mezz’ora. Successivamente, asciugateli con un panno morbido. Sin da subito noterete l’incredibile risultato.

Ma se non basta, esiste un altro procedimento che non vi deluderà affatto. Dovrete solamente mettere sul fondo di una padella dei fogli di alluminio. Versare un litro d’acqua, due cucchiai di bicarbonato di sodio e di sale e immergete tutte le vostre posate in alluminio o in acciaio.

Mettete la pentola sul fuoco e portate e fate bollire il composto insieme alle forchette, cucchiai e coltelli. Spegnete la fiamma e lasciate agire finché non si raffredda la soluzione. Prendete una spugna morbida ed eliminate le incrostazioni per ottenere un effetto più brillante. Successivamente, asciugate le posate con un panno in microfibra.

Questo procedimento, è veramente facile e super veloce. Non solo, le vostre posate saranno brillanti e senza macchie di grasso. E’ incredibile, perché le forchette, i cucchiai e i coltelli di qualche tempo fa, torneranno come nuovi.