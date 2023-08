Foglie del prezzemolo ingiallite, solo con questo trucco ritorneranno come prima

Può capitare che le foglie del prezzemolo ingialliscano prima del tempo. Vediamo come ovviare al problema con un trucco facile.

Le cause dell’ingiallimento delle foglie del prezzemolo possono essere diverse e per poterle individuare è necessaria una giusta ed attenta osservazione.

Perché le foglie di prezzemolo ingialliscono

Pianta aromatica molto utilizzata in cucina, il prezzemolo può andare velocemente a male. L’ingiallimento delle foglie di prezzemolo può avvenire per diverse cause. Soltanto identificando le cause esatte si potrà fare una valutazione e risolvere il problema.

Richiedendo una precisa quantità d’acqua per crescere correttamente, se il prezzemolo viene irrigato eccessivamente o troppo poco, può ingiallire. Per questo motivo, le piante di prezzemolo dovrebbero essere annaffiate in modo uniforme, senza eccessi ne mancanze. Parallelamente, la pianta tollera bene un terreno ben drenato, che impedisca alle sue radici di marcire e quindi di ingiallire.

Un altro motivo che può far ingiallire le foglie del prezzemolo è costituito da un’esposizione eccessiva al sole. Il prezzemolo, infatti, dovrebbe essere posizionato a mezz’ombra.

Tra le altre cause spiccano le infezioni, siano esse da funghi, batteri o parassiti quali acari o afidi. Se la pianta non dovesse avere i nutrienti essenziali per la sua crescita, quale azoto o potassio, potrebbe reagire con l’ingiallimento delle foglie. Il giallo potrebbe avvenire anche per invecchiamento della pianta ma anche per un trapianto andato male. In questo caso, però, le foglie potrebbero riprendersi.

Anche le temperature sia troppo alte che troppo basse potrebbero stressare la pianta e provocarne l’ingiallimento. Attenzione anche alle potature eccessive o agli errori di cura.

Le foglie recise di prezzemolo, acquistate al supermercato e conservate in frigorifero, potrebbero ingiallire a loro volta, soprattutto se non si consumano prontamente. Vediamo come ovviare al problema.

Come conservare le foglie a lungo

Il trucco che stiamo per svelarti è utile non solo per il prezzemolo ma anche per altre verdure come, ad esempio, il sedano e altre erbe aromatiche.

Il prezzemolo dovrà essere lavato accuratamente. Poi, con un foglio di carta assorbente, dovrà essere asciugato con cura. Poi, sarà la volta di prendere un contenitore abbastanza ampio e capiente. Al suo interno, andrà foderato con della carta assorbente asciutta.

A questo punto dovrai mettere le foglie di prezzemolo lavate ed asciugate. Il contenitore andrà chiuso. Puoi utilizzare un portapranzo o un contenitore portavivande a chiusura ermetica. La chiusura eviterà che le foglie ingialliscano velocemente.

A questo punto, potrai conservare il prezzemolo in frigorifero per diversi giorni, senza che le foglie ingialliscano. Provare per credere. Siamo sicuri che adotterai questo metodo per diverse erbe aromatiche e non lo lascerai più. Risparmierai anche molti soldi perché non dovrai acquistare prezzemolo fresco ogni giorno al supermercato.