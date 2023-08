Michela Murgia, il ricordo del marito Lorenzo e dei figli d’anima

È morta nella giornata di ieri, Michela Murgia, la scrittrice 51 enne, scomparsa dopo aver lottato contro un brutto cancro. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore, comprese quelle del neo marito, sposato il mese scorso “in articulo mortis” e dei 4 figli d’anima.

La scrittrice, in una delle sue ultime interviste, aveva dichiarato che le era stato diagnosticato un tumore al rene al quarto stadio, consapevole del fatto che non sarebbe riuscita a sconfiggere la sua brutta malattia.

Il ricordo del marito di Michela Murgia

Sono tanti, chi in queste ore, dopo aver appreso della scomparsa di Michela Murgia, hanno voluto lasciare un messaggio per ricordare la sua persona nei social. Tra questi anche il marito Lorenzo Terenzi, sposato lo scorso 15 luglio in articulo mortis.

Lorenzo ha voluto ricordare Michela in un post senza nessuna didascalia, ma soltanto una foto che la ritrae vestita di rosso con uno sfondo rosa acceso. Una foto in cui la scrittrice appare felice e gioiosa, proprio come vuole ricordarla il marito e come vuole che la ricordino tutti.

I due si erano conosciuti nel 2017, mentre lavoravano entrambi per lo stesso spettacolo teatrale. Un legame diventato indissolubile, tanto da non separarsi più, riuscendo a costruire la loro famiglia Queer.

Le parole dei figli d’anima

Oltre al marito, Lorenzo Terenzi, amici, colleghi o semplicemente dei fans, a ricordare con un messaggio Michela Murgia, tra questi anche i suoi figli d’anima, così definiti dalla stessa scrittrice 4 anni fa, durante la stesura del suo romanzo Accabadora.

“Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin”.

Queste le parole pubblicate sul profilo Instagram di Francesco Leone, uno dei quattro figli che Michela li ha cresciuti come fossero i suoi bambini, accompagnandoli verso la vita adulta, senza che tra loro vi fossero legami di sangue, di adozione o di affidamento.

La sua famiglia, definita Queer, era un nucleo familiare atipico, dove le relazioni contano più dei ruoli, dimostrandolo fino all’ultimo sposando il mese scorso Lorenzo Terenzi.

I funerali della scrittrice saranno celebrati domani, sabato 12 agosto presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, a Roma alle ore 15.30.