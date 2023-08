Meteo, lunga fase di tempo stabile e caldo

Meteo, in genere le condizioni meteorologiche estive, con il loro calore e la luce solare, sono sempre state anticipate con entusiasmo da molte persone. Tuttavia, l’evoluzione dei modelli climatici sta influenzando la nostra percezione del calore estivo. Recentemente, si è notata una deviazione apparente dai tipici schemi di caldo estivo. Ma quali lezioni possiamo trarre dal passato e cosa possiamo aspettarci nei giorni a venire?

Evoluzione del clima nel tempo: passato, presente e futuro. Nel lontano 1995, si è verificata una significativa diminuzione delle temperature una settimana prima di Ferragosto, accompagnata da instabilità atmosferica considerevole. Riflettendo sul passato, si può affermare che quel periodo aveva un clima più prevedibile rispetto alla situazione attuale, in cui sembra prevalere l’incertezza.

Meteo attuale

Attualmente, non assistiamo a una rottura definitiva della stagione estiva poiché è previsto un notevole aumento delle temperature nel breve termine. Questo comporterà un prolungato periodo di calore intenso, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, ma anche in Sardegna e nelle regioni tirreniche del Centro Italia. La percezione del calore sarà meno evidente nelle regioni dell’Adriatico, dell’Ionio e nel Sud Italia, ma sarà molto più accentuata in Sicilia.

A partire dal 2003, l’estate mediterranea ha subito una trasformazione significativa. Ciò che un tempo rappresentava il culmine della “stagione bella” ora suscita preoccupazione a causa delle ondate di calore, delle emergenze urbane e dell’aumentata dipendenza dall’aria condizionata. E come dimenticare l’eccezionale ondata di calore dell’agosto 2000? Quel mese ha rivoluzionato la nostra comprensione delle dinamiche del clima estivo.

Meteo, verso ferragosto 2023

La situazione attuale un’intensa ondata di calore ha appena raggiunto parte della nostra Penisola ed un’altra, ancora più intensa, che sta per sopraggiungere ed abbraccerà l’intero bacino del Mediterraneo, dalla Penisola Iberica al Medio Oriente. Le analisi più recenti suggeriscono che le temperature potrebbero raggiungere anche i 40°C, incluso il Nord Italia. Sebbene ci si possa aspettare un declino delle temperature dopo Ferragosto, ciò potrebbe non verificarsi quest’anno.

A seguire il declino estivo potrebbe essere molto più lento. Tradizionalmente, l’autunno inizia l’1 settembre. Tuttavia, le tendenze attuali indicano un ritardo nell’arrivo di questa stagione, sia in Italia che a livello globale. Ciò implica che potremmo dover affrontare temperature elevate e instabilità atmosferica anche a settembre.

Effetti meteo sulle nostre vacanze

Mentre molti italiani cercano sollievo dopo il periodo di raffreddamento recente, il caldo intenso potrebbe influenzare i piani di molti. Con la fine delle vacanze e il ritorno al lavoro e alla scuola, affrontare temperature elevate potrebbe risultare scomodo.

Benché la scienza meteorologica continui a progredire, una cosa è chiara: ci stiamo avvicinando a una nuova normalità climatica. La natura riserva sempre sorprese, e questa volta, il caldo eccessivo sembra concentrarsi principalmente nel Nord Italia anziché nel Centro-Sud.

Previsioni meteo dei prossimi giorni

Le previsioni future presentano evidenti divergenze rispetto alle attuali. Tuttavia, considerando il mese di agosto e l’attività dell’anticiclone africano, l’aumento delle temperature è coerente con le aspettative.

Secondo le previsioni, nei prossimi giorni le temperature aumenteranno rapidamente e potrebbero superare le medie stagionali, soprattutto al nord, entro il fine settimana. La temperatura più alta a 1500 metri di altitudine, un punto di riferimento significativo, dovrebbe raggiungere circa +20°C, suggerendo che al livello del mare si avranno molto probabilmente temperature massime superiori a 35°C, anche in aree interne.

Caldo sulle cose: meno intenso ma umidità in aumento

È importante tenere presente che il caldo è più tollerabile sulle coste, grazie alla brezza marina che attenua l’intensità del calore.

Tuttavia, bisogna considerare che in questo periodo dell’anno i mari sono particolarmente caldi, riducendo l’effetto di raffreddamento. Inoltre, la vicinanza al mare contribuisce a un aumento dell’umidità, rendendo il caldo ancora più opprimente.

Anticiclone Africano, meteo condizionato

La durata e l’intensità dell’attuale ondata di calore sono influenzate dall’anticiclone africano, che sembra protrarsi almeno fino al 20 agosto. Questa struttura anticiclonica, prevalentemente subtropicale, potrebbe portare temperature elevate, soprattutto nella Penisola Iberica, risparmiando in parte le nostre regioni.

Cosa attenderci

Pertanto, le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature nei prossimi giorni, con un’onda di calore di moderata intensità che potrebbe durare fino al 20 agosto. Le zone costiere potrebbero sperimentare un aumento dell’umidità, mentre le temperature più elevate saranno prevalentemente associate alla Penisola Iberica.

Tuttavia, con l’anticiclone africano in gioco, è sempre possibile che ci riservi delle sorprese. Approfittiamo di questi giorni insoliti nella seconda settimana di agosto, poiché il caldo intenso tornerà, seppur non immediatamente.

Fino ad oggi, abbiamo goduto di correnti fresche legate alla circolazione depressionaria sul nord Europa. Da domani però, e quindi nel weekend, ci aspetta un significativo aumento delle temperature, con massime che potrebbero raggiungere i 38/39°C.

Caldo opprimente ma lontano da luglio 2023

Sebbene non siano valori estremi come quelli di luglio, dobbiamo ricordare che, indipendentemente dalla temperatura, l’umidità dell’aria gioca un ruolo cruciale nella percezione del calore. Nei giorni della settimana di Ferragosto, l’umidità sarà notevolmente elevata, il che potrebbe causare disagio fisico anche con temperature di 32/35°C.

Il periodo precedente Ferragosto sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche generalmente stabili su tutto il territorio italiano. In particolare, venerdì 11 agosto prevede molto sole ovunque, con qualche nuvola significativa solo sui rilievi appenninici del Centro-Sud, ma senza fenomeni meteorologici particolarmente rilevanti. Le temperature subiranno un leggero aumento al Nord e in Sardegna.

Anche nel fine settimana ci aspettiamo pochi cambiamenti, con temperature in aumento, soprattutto domenica 13, al Centro-Nord. Si prevede un tempo generalmente stabile, salvo occasionali temporali di calore sulle Alpi. Il caldo si intensificherà notevolmente nella settimana di Ferragosto: è questa la tendenza meteorologica. L’inizio della settimana di Ferragosto vedrà ancora condizioni di stabilità atmosferica, con un caldo che si intensificherà in tutto il Paese in modo più marcato. È consigliabile rimanere aggiornati sulle prossime previsioni per ulteriori dettagli.