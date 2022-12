Purtroppo anche nel giorno di Natale si è registrata una tragedia mortale a Foggia, in Puglia. A perdere la vita un bambino di soli 8 anni investito e ucciso da un veicolo sul ciglio della strada sulla statale 90. Secondo alcune testimonianze il piccolo sarebbe deceduto subito dopo la corsa in ospedale.

Dalle prime ricostruzioni il piccolo si trovava nei pressi di un podere quando sarebbe stato travolto da un’automobile.

Incidente mortale a Foggia

Pochi secondi per rovinare il giorno di Natale e le vite di una famiglia per la perdita di un bambino a causa di un incidente stradale. Il piccolo di soli 8 anni nella giornata di ieri è morto perché è stato travolto da un’auto sul ciglio della strada.

La tragedia è avvenuta nei pressi di Borgo Segezia, tra Foggia e Bovino, in Puglia. La statale 90, una zona senza illuminazione, non ha lasciato scampo al piccolo, di origine albanese, il quale è deceduto subito dopo l’impatto.

Alla guida della vettura c’era una donna. A curare le indagini la polizia stradale che è intervenuta sul luogo della tragedia insieme alle volanti che hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Purtroppo, quello verificatosi a Foggia, nel giorno di Natale, non è l’unico incidente; infatti, se ne sono verificati altri in altre regioni, tutti mortali.

Tragedia anche a Mazara del Vallo e a Matera

Purtroppo nella giornata di ieri, oltre all’incidente stradale di Foggia, dove ha perso la vita un bambino di origine albanese di soli 8 anni, si è registrata un’altra tragedia in Sicilia, in provincia di Trapani.

Nel pomeriggio di ieri, tra Marsala e Mazara del Vallo, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente, una delle due si è anche capovolta. Immediati i soccorsi dei vigli del fuoco che per estrarre i corpi dalle lamiere è stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori. A perdere la vita due persone.

Altro incidente mortale, sempre nel giorno di Natale è avvenuto in provincia di Matera. A perdere la vita un giovane di 20 anni dopo l’incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che porta alla frazione di Tinchi.

Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo al volante di una Fiat 600 è andato fuori strada; le indagini sono ancora in corso per cercare di capire come sia avvenuto l’incidente autonomo che fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli o persone.

Un triste bilancio quello di questo Natale per le strade delle diverse regioni d’Italia, giovani vite spezzate che hanno perso la loro vita in un giorno di festa.