È questa la regione italiana dove si pagano meno tasse in assoluto

Qual è la regione italiana dove si pagano meno tasse in assoluto secondo un’indagine che sta facendo il giro dell’Italia.

Ecco che di seguito vi sveliamo quali sono le regioni italiane dove devi trasferirti se vuoi pagare meno tasse in assoluto. Ce ne sono alcune dove si paga davvero un occhio della testa, la differenza è perfettamente visibile.

Perché c’è chi paga più e chi meno tasse

Da qualche ora circola in rete un’indagine incredibile, che svela la classifica delle regioni italiane che pagano più o meno tasse. L’indagine in questione è stata condotta dalla Cgia di Mestre e risale all’anno 2017.

L’ente ha tenuto in considerazione alcuni indicatori economici per stilare una classifica precisa. Ma ora i cittadini si chiedono come sia possibile che in alcune regioni d’Italia si paghi di più e in altre si paghi meno in tema di tasse.

Dobbiamo rivelarvi, infatti, che non tutte le regioni sborsano le stesse somme allo Stato, alle amministrazioni regionali e agli enti locali. Le cifre variano in base ad alcuni fattori.

In base a quanto sancisce l’articolo numero 52 della nostra Costituzione italiana, infatti, quello del nostro Paese è un sistema basato sulla progressività. Ciò cosa significa? Che nelle regioni dove i cittadini percepiscono redditi maggiori, bisogna versare più tasse.

Le regioni che garantiscono condizioni di vita migliori, maggiori servizi ed efficienza, infatti, pretendono il pagamento di tasse maggiori. Viceversa, nelle regioni dove gli stipendi sono piuttosto bassi, non si può pretendere che i cittadini paghino lo stesso ammontare di tasse.

Da questo ragionamento scaturisce una classifica, aggiornata nel 2017, che mostra nel dettagli quali sono le regioni dove si pagano meno tasse. L’ente ha fornito le cifre esatte delle tasse pagate ogni anno, scopriamole insieme.

Ecco qual è la regione dove se ne pagano meno

Capolista della classifica fornita dall’ente che ha condotto l’indagine è, come c’era da aspettarsi, la Lombardia con i suoi 12.297 euro di tasse l’anno. La segue la Val D’Aosta con ben 11.480 euro.

E poi ancora troviamo il Trentino Alto Adige con 11.297 euro, l’Emilia Romagna con 11.252 euro e il Lazio con 11.077 euro. Le altre cinque regioni con tasse tra i 10000 euro l’anno e i 9000 euro sono la Liguria con 10.380 euro, il Piemonte con 10.110 euro, il Veneto con 9.878 euro, la Toscana con 9.711 euro e il Friuli Venezia Giulia con 9.699 euro.

Distanti di più di mille euro l’anno ci sono le Marche con 8.528 euro e l’Umbria con 8.436 euro. Seguono l’intermedia Abruzzo con 7.519 euro e poi tre regioni con circa 6000 euro di tasse: si tratta del Molise con 6.711 euro, della Basilicata con 6.582 euro e della Sardegna con 6.507 euro.

Prima della regione in cui si pagano meno tasse in assoluto, compaiono la Puglia con 5.992 euro, la Campania con 5.981 euro e la Sicilia con 5.706 euro.

Avrete sicuramente capito adesso che la regione italiana dove si pagano meno tasse in assoluto è la Calabria, con 5.516 euro l’anno.