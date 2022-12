Si salva dall’incidente ma viene investito da un’altra auto: morto un 44enne

Era riuscito a mettersi in salvo dopo essere uscito di strada, un uomo di 44 anni. Il guidatore è stato poi investito da un’altra auto nella notte.

Nonostante il grave incidente era riuscito a mettersi in salvo, ma sfortunatamente rimanendo nei pressi dell’auto sul ciglio della strada è stato investito da un’altra vettura. Il tragico episodio nella notte, a Quinto di Treviso: possibile coinvolgimento anche di una terza auto.

Quinto di Treviso, morto 44enne investito dopo essere uscito di strada

Sfortuna e imprudenza. Sono tanti purtroppo i casi di guidatori (o a volte anche soccorritori) investiti dopo essere rimasti nei pressi di un incidente, ed essere usciti dalla propria vettura rimanendo pericolosamente in mezzo alla strada. E’ successo nella notte a Quinto di Treviso, dove un 44enne ha perso la vita dopo essere scampato a un primo incidente, per essere poi travolto da una vettura che sopraggiungeva.

L’uomo (L.B.) residente di Zero Branco era uscito di strada lungo la Sr 515, e dopo essere rimasto illeso nonostante il grave incidente, è poi stato investito nello stesso luogo sulla Noalese, quando erano circa le 3:30 – nella notte tra venerdì e sabato.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo di una Opel Meriava con la quale era finita in un fossato. Purtroppo il 44enne non è riuscito a mettersi in salvo, chiamando i soccorsi per la messa in sicurezza della zona. Solo dopo il secondo scontro sono arrivati i vigili del fuoco di Treviso con due squadre, per evitare altri incidenti.

Le forze dell’ordine valutano il coinvolgimento di un terzo veicolo

Il guidatore che ha travolto invece la vittima era a bordo di una Renault Clio. E’ stato lui, ancora in stato di choc per l’incidente, ad allertare i soccorsi.

Al momento, secondo quanto riportato dalla cronaca locale, sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri e della Polizia Stradale per fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. Pare che tra le ipotesi delle forze dell’ordine vi sia anche quella di un coinvolgimento di un terzo veicolo coinvolto che avrebbe causato il primo incidente.

Si pensa dunque che un’altra auto potrebbe essersi allontanata dalla zona dopo il precedente impatto con l’Opel – che era finita nel fossato sul bordo della strada. Dai primi rilievi infatti, sembrerebbe che l’uscita di strada del 44enne sia stata causata da un’altra vettura – che probabilmente si è poi allontanata senza prestare soccorso.