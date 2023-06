Fiume Tevere, riemergono dall’acqua e spiazzano i passanti: cosa hanno trovato

Il fiume Tevere è sempre spot turistico di grande pregio: questa volta i passanti sono rimasti senza parole per quello che è emerso dall’acqua.

Il Fiume Tevere è tra i simboli indiscussi di Roma. La Città Eterna amata dai turisti di tutto il mondo, ogni giorno visitata e scoperta dalle persone che vogliono vivere la storia da vicino. Un insieme di monumenti a cielo aperto, di panorami che lasciano senza parole e qualche rovescio della medaglia poco piacevole. Ciò che è emerso dall’acqua in questi ultimi giorni ha lasciato i passanti senza parole.

Cosa è emerso dal fiume Tevere?

Pochi giorni fa i media locali hanno riportato alcune notizie particolari. Il fiume Tevere è uno dei simboli indiscussi di Roma, accompagnando i turisti in giro per la città.

Purtroppo, c’è anche un piccolo lato oscuro da conoscere con la colpa da imputare solo alle azioni dell’essere umano.

I media locali hanno riportato la notizia di un insieme di rottami e rifiuti che sono emersi dalle acque, raccolti dalle Associazioni preposte. Facciamo chiarezza? L’Associazione Marevivo e Teverevivo ha organizzato n evento speciale per pulire il letto del fiume romano. Una iniziativa di grande pregio, con attenzione verso l’argine sinistro e il fondale stesso del fiume. L’attività è stata resa possibile dall’aiuto di mezzi meccanici e anche sommozzatori specializzati. Tra i rifiuti emersi uno scooter, biciclette, pneumatici e carcasse di ogni tipo.

Una iniziativa, come mostrato anche dai Telegiornali, compiuta tra le strade di Roma per ripulire completamente dai rifiuti di ogni genere. La città storica non ha pace in merito all’argomento rifiuti, per questo motivo i cittadini e i turisti dovrebbero porre attenzione e non gettare i rifiuti per la strada o direttamente nel fiume.

Rifiuti e inquinamento

Ci sono anche altre notizie dai media locali e nazionali, di come in questi ultimi tempi il fiume stia restituendo tantissimi rifiuti di ogni genere. La scoperta di alcuni giorni fa pone l’accento sulla zona della Moschea e Foro Italico. Come riportato, ci sono montagne di rifiuti e immondizia che vengono portate via sino al mare per le correnti o per il vento.

Purtroppo, vengono ritrovati anche dei rifiuti tossici abbandonati coperti da teloni. Chi abbandona questi rifiuti li nasconde in mezzo alla fitta vegetazione, sperando vengano dimenticati e mai più ritrovati.

Il Comando dei Carabinieri Forestali è stato avvertito di quanto sopra e la Regione Lazio ha mandato avanti l’iter per capire di cosa si trattasse.

Da dove arrivano tutti questi rifiuti? Possono essersi accumulati da tantissimi anni, emersi dopo tantissimo tempo. Il fatto è che molte persone, secondo gli esperti, non hanno portato i rifiuti presso la discarica preferendo gettarli in giro. Non solo, questo è un metodo per risparmiare dei soldi e non pagare lo smaltimento di alcuni rifiuti speciali.