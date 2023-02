Fioritura esplosiva e duratura con questo fertilizzante naturale: mai avuta così

By

Come avere una fioritura duratura ed esplosiva in men che non si dica? Con questo fertilizzante naturale risolverai tutti i tuoi problemi. Ecco di che cosa hai bisogno.

Inizia a buttare tutti i fertilizzanti chimici o artificiali che hai a casa! Con il metodo che ti spiegheremo, avrai una fioritura duratura e straordinaria. Ecco come devi procedere per ottenere ottimi risultati.

Perché la fioritura non è sempre garantita

Per quanto possiamo amare e trattare con cura le nostre piante, i nostri piccoli gioielli verdi, non è detto che essi ci regalino lo spettacolo straordinario della fioritura. Per quale ragione?

Tante sono le cause che possono bloccare questo processo naturale ma che spesso non si verifica. Il primo fattore di cui tener conto è l’irrigazione. Non sempre, a differenza di quanto si possa credere, le piante o i fiori devono essere innaffiati.

Comincia ad informarti sul terreno, studia le sue proprietà e le sue caratteristiche organolettiche: capirai che non sempre c’è bisogno di bagnarlo. Per esempio, se al tatto esso risulta umido, vuol dire che la tua pianta sta bene e che non ha bisogno di ulteriore acqua.

Al contrario, se invece al tatto ti sembrerà asciutto o troppo stopposo, significa che il tuo gioiellino verde ha bisogno di bere. Attenzione anche alla luce del sole. Per quanto i raggi solari aiutino la pianta a crescere sana, forte e robusta, essi possono in realtà dare anche l’effetto contrario e cioè bruciare foglie e radici.

Posiziona dunque il tuo piccolo pezzo di polmone verde in un ambiente idoneo a favorirne la crescita. Se però hai già attuato queste tecniche ma la fioritura tarda ad arrivare, dovrai necessariamente ricorrere ad un fertilizzante.

Dimentica però quelli chimici o artificiali. Con la tecnica che ti stiamo per svelare, potrai realizzare un fertilizzante naturale che ti garantirà una fioritura esplosiva e duratura.

Il fertilizzante naturale dagli effetti straordinari

Inizia a buttare tutti i fertilizzanti chimici e artificiali di cui disponi. Con la tecnica che ti stiamo per svelare, sarai capace di realizzare da solo un fertilizzante naturale, con soli tre ingredienti.

Pronto a scoprire come procedere? Allora iniziamo subito. Il primo ingrediente di cui avrai bisogno sono le banane! Come ben saprai, questi frutti sono ricchi di potassio e anche di altri sali minerali che favoriranno la fioritura delle tue piante proprio grazie ai suoi componenti naturali.

Inizia a sbucciare questo frutto e riponi le bucce in un sacchetto che andrai poi a mettere nel congelatore. Lasciale al freddo per tre ore, poi tirale fuori dal freezer e iniziale a tagliare a pezzettini piccolini grazie all’aiuto di un piccolo tagliere e di un coltello dalla punta affilata.

Poi mettile in una pentola che più tardi porterai ad ebollizione. Intanto procurati una patata e inizia a pelarla. Anche questo ortaggio è ricco di potassio ma pure di amido che rappresenta un energizzante per le nostre piante. Il procedimento da realizzare è lo stesso fatto per le bucce di banana: quindi, procurati le bucce di patata e mettile in un sacchetto refrigerante e congela il tutto.

Dopo tre ore, tirale fuori dal freezer e inizia a tagliarle a pezzettini. Ovviamente, le andrai ad unire alle bucce di banana, nello stesso pentolino in cui verserai 600 ml di acqua. Lascia che la pentola rimanga sul fuoco fino ad ebollizione e dunque per almeno 15 minuti. Copri il tutto con un coperchio termico.

Trascorso questo arco temporale, filtra con l’aiuto di un colino in un bicchiere, il liquido e tienilo da parte. Aggiungiamo ora il nostro terzo ingrediente ovvero lo zucchero o in alternativa il miele, nel nostro liquido precedentemente realizzato.

Versare due cucchiai di zucchero bianco o un cucchiaio abbondante di miele e mescolare il tutto. Et voilà, il nostro fertilizzante naturale è pronto. Ora non ti resta che innaffiare le tue piante.

Vedrai che con questo sistema, nel giro di pochissime settimane, le tue piante inizieranno a cacciare tanti fiorellini colorati e splendidi. Attenzione però, questo fertilizzante non deve essere utilizzato quotidianamente ma una volta ogni 20 giorni.

Conservalo poi in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore dirette. Vedrai dunque che con questa tecnica le tue piante ti ringrazieranno: in men che non si dica, assisterai anche tu al processo di fioritura che è uno spettacolo assolutamente straordinario.

Puoi quindi prepararti a dire addio a fertilizzanti chimici o artificiali. Con soli tre ingredienti e tra l’altro naturalissimi, puoi creare un rimedio casalingo in grado di garantire una fioritura duratura ed esplosiva ma soprattutto rapidissima.