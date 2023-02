Sono 10 milioni gli italiani che hanno intenzione di festeggiare la festa degli Innamorati, San Valentino.

Il 62% di loro ha già prenotato una cena romantica. Non manca poi chi ha intenzione di scegliere un regalo come fiori, profumi e cioccolatini. Alcuni di loro addirittura sceglieranno di regalare un viaggio.

Come festeggi un anno San Valentino gli italiani

Mancano ormai poche ore alla festa degli Innamorati, San Valentino, quel giorno dedicato a tutte le coppie.

10 milioni di italiani hanno scelto di celebrare questa giornata nonostante la crisi.

C’è chi ha ho optato per regali come fiori oppure cena a lume di candela. In ogni caso, per ogni innamorato la spesa sembra essere pari a 71 euro a testa.

Si tratta di un dato molto più alto se si fa il confronto con quello degli anni precedenti. Infatti, dal 2019 c’è un aumento del 35%.

Questa è la stima portata avanti da Confesercenti la quale ha preso sotto esame degli italiani che appartengono alla fascia dai 18 ai 65 anni.

Il 14 febbraio del 2023 il 28% dei maggiorenni festeggeranno San Valentino con una percentuale in aumento se si fa il confronto con quella dello scorso anno.

Il 59% degli italiani ha scelto di festeggiare con una cena romantica tra cui il 62% ha prenotato un tavolo al ristorante e il 38% ha scelto di festeggiare in modo più intimo con una cena a lume di candela all’interno della propria abitazione,.

Il 23% degli italiani ha scelto invece di festeggiare questa giornata con un bel mazzo di fiori mentre non mancano coloro che scelgono dei regali diversi.

Infatti il 26% degli italiani sceglie un prodotto di profumeria mentre il 22% opta per i classici cioccolatini.

Non manca chi acquista un gioiello, ossia il 19% mentre, il 10%, regalerà un prodotto di moda.

Ci sono poi degli italiani che hanno scelto un regalo molto più personalizzato. Il 5% infatti fa ricadere la propria scelta su un prodotto o un servizio riguardo alla cosmetica e al benessere mentre il 6% decide di regalare un viaggio.

I fiori più utilizzati per festeggiare gli innamorati

Ma quali sono i fiori più regalati per San Valentino?

Di sicuro i più richiesti sono i tulipani insieme agli anemoni, le gerbere, le orchidee e i ranuncoli.

Oovviamente però al primo posto non possiamo che non trovare il classico fiore degli Innamorati, la celebre rosa rossa.

A questo riguarda Ignazio Ferrante, il presidente di Assofioristi, afferma che “soffre quest’anno l’aumento di prezzo dovuto al caro energia”.

Si tratta di una problematica decisamente nuova a cui si aggiunge anche la questione vecchia dell’abusivismo.

Infatti, il 6% di coloro che scelgono di festeggiare acquisteranno dei fiori in qualsiasi luogo andando quindi a scegliere dei venditori abusivi.

Ed è a questo riguardo che Ferrante spiega: “Per contrastarli serve attenzione da parte degli acquirenti, ma sarebbe necessario anche un maggiore controllo da parte delle autorità”.