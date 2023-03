Fiori e piante in condominio, queste sono vietate dalla legge: multa salatissima

Fiori e piante in condominio: le regole da seguire per non incappare in una multa.

Per ciò che concerne la scelta della dimora in cui abitare, le persone possono essere suddivise in due grandi categorie. Da una parte, troviamo coloro i quali preferiscono vivere in una casa indipendente, con un ampio spazio esterno da adornare a piacere e dove poter trascorrere il proprio tempo. Dall’altra, invece, c’è chi predilige gli appartamenti, collocati in un bel condominio e, magari, che distino a pochi passi dal centro.

I pro e i contro, ovviamente, esistono in entrambi i casi. Optare per una casa in campagna, infatti, vuol dire non doversi preoccupare dei vicini e avere tanto spazio a disposizione. Per contro, però, bisogna far fronte a tutte le problematiche che comporta vivere lontano dal centro, compreso dover utilizzare necessariamente la macchina per qualsiasi tipo di spostamento. Diverso è, invece, per chi abita in un condominio. In quest’altro caso, le comodità sono innegabili, ma bisogna accettare di dover sottostare alle regole del buon vivere con gli altri condomini.

Non tutti sanno, però, che tra le limitazioni condominiali ne esiste anche una riguardante la disposizione di fiori e piante, sia sul proprio terrazzo sia negli spazi comuni.

Fiori e piante nei condomini: attenzione alla legge

L’allegria e il buon umore che derivano dalla presenza di fiori e piante in un ambiente sono indiscutibili. Resistere ai colori sgargianti e ai loro profumi inebrianti, infatti, è pressoché impossibile. Per questo, spesso si nutre il desiderio di posizionarne alcune sul terrazzo di casa, e magari, perché no, anche sul pianerottolo del condominio.

Non c’è niente di male in questo, a patto che gli addobbi floreali non arrechino problemi, di qualsiasi genere, agli altri condomini o all’edificio stesso.

Poniamo il caso, ad esempio, che decidessimo di ricreare un piccolo orto sul nostro balcone. A causa del continuo utilizzo dell’acqua potrebbero verificarsi delle infiltrazioni che, ovviamente, danneggerebbero il soffitto e le mura dell’appartamento sottostante. Posizionare delle piante sul pianerottolo, invece, potrebbe arrecare disagi agli altri condomini per l’utilizzo degli spazi comuni.

Che cosa si rischia

La regola vigente nei condomini inerente al posizionamento di piante e fiori deriva dall’articolo 1122 del codice civile. Per questo motivo, nel caso in cui si venisse meno a tale legge, si correrebbe il rischio di imbattersi in diverse problematiche.

Gli altri condomini, infatti, in occasione dell’assemblea condominiale, possono avvalersi del diritto di rendere noti i disagi ai quali sono stati sottoposti e, di conseguenza, stabilire ulteriori restrizioni a riguardo. Stessa cosa accadrebbe nel caso in cui gli addobbi andassero a intaccare la sicurezza e l’aspetto del palazzo.

Si può tranquillamente affermare, dunque, che non esiste un vero e proprio divieto riguardo all’utilizzo nei condomini di fiori e piante. Tutto sta, come sempre, nell’appellarsi al buon senso, e nel “non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a te.”