Chi è Carlo Alberto, il nuovo corteggiatore di Nicole a Uomini e donne

Per gli appassionati di Uomini e Donne, uno dei programmi storici e più seguiti di Maria De Filippi, in onda nella fascia pomeridiana su canale 5, cerchiamo di conoscere meglio il giovane Carlo Alberto, il nuovo corteggiatore della neo tronista Nicole.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate, il corteggiatore sarebbe stato convinto dalla mamma a chiamare la redazione del programma storico di Maria De Filippi per far breccia nel cuore della nuova tronista Nicole.

Chi è Carlo Alberto, il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

Nicole Santinelli è una delle nuove troniste di Uomini e Donne, uno dei programmi cult di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì. Carlo Alberto è uno dei suoi pretendenti.

Durante la registrazione del programma andato in onda oggi, i due hanno fanno la loro prima esterna insieme. Carlo Alberto è un giovane laureato in giurisprudenza. Al momento lavora come personal trainer e sta prendendo una seconda laurea in psicologia.

Non pervenuta la sua età anagrafica. Poche informazioni ma buone di questo giovane proveniente dal Nord Italia e per chi segue il programma, avrà modo di conoscerlo meglio nelle prossime settimane.

La loro prima esterna

Nella puntata andata in onda oggi, 23 marzo, Maria De Filippi, ha mostrato la prima esterna tra Carlo Alberto e la tronista Nicole Santinelli. I due sono ancora alle prime battute. Se son rose fioriranno? Ancora è troppo presto per dirlo ma la loro prima uscita promette bene.

Un giro in macchina, una rosa e quattro chiacchiere tra due persone che hanno voglia di conoscersi e innamorarsi. Lui si definisce l’uomo delle sorprese, genuino e dai valori della famiglia tradizionale.

Al termine del video della loro esterna, i due opinionisti, Gianni e Tina commentano l’atteggiamento di Carlo Alberto: per la Cipollari sembra l’uomo troppo perfetto che nasconde qualcosa, Sperti, invece, ha avuto una sensazione positiva del giovane personal trainer.

Tra Carlo Alberto e Nicole sembra esserci del feeling, sia per quanto riguarda la corrispondenza dell’attrazione fisica che quella mentale.

“Tante frequentazioni sono finite perché mi sono svelato troppo. Io sono molto serio, da un lato non sono tenebroso, bad boy, sono un uomo presente, romantico”.

Queste sono state le parole di Carlo Alberto durante la puntata andata in onda nel pomeriggio del 23 marzo.