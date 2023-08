Idraulico viene chiamato a riparare la caldaia, ma sulla fattura compare questo

Questa storia farà sicuramente tanto riflettere anche voi. Un idraulico viene chiamato a riparare la caldaia rotta, ma al momento di riscuotere la fattura, ecco cosa compare sul foglio.

La storia di James Anderson

James Anderson è un idraulico inglese che sta facendo parlare di sé tutto il mondo, anche l’Italia. La sua storia ha colpito tanti e siamo sicuri che, dopo aver letto cosa ha fatto, rimarrete anche voi senza parole.

Non siamo più abituati a gesti di gentilezza e generosità. Chi li compie poi, viene guardato quasi con sospetto, come se in realtà non avesse davvero nobili intenzioni. Eppure, esistono ancora delle persone speciali, degli angeli che sono capaci di cambiare la vita di coloro che incrociano il loro cammino.

Capita spesso che elettrodomestici o altri oggetti quotidianamente in funzione come le caldaie, si rompano quando meno ce lo aspettiamo. Nella maggior parte dei casi, è possibile procedere alla riparazione grazie all’intervento di un tecnico.

L’idraulico James Anderson ha davvero un animo gentile e lo ha dimostrato comportandosi da signore con un donna anziana affetta da leucemia. La figlia della signora Rowlands, Christine, ha dichiarato di aver trovato il numero di Anderson su internet e di aver richiesto un intervento urgente per riparare la vecchia caldaia della mamma novantunenne.

Da vero professionista, l’idraulico si è presentato a casa della donna e ha risolto il problema aggiustando l’elettrodomestico. Prima che andasse via, Christine ha insistito per pagare immediatamente l’uomo per il servizio svolto ma l’idraulico ha lasciato la casa dicendo alle due donne che avrebbe mandato loro la fattura per email. Eccola:

L’immagine è eloquente e quanto riportato in fattura fa davvero commuovere. Questo è ciò che c’è scritto sul foglio:

“Nessun addebito per questa signora in nessun caso. Saremo disponibili per lei 24 ore su 24 per aiutarla e farla sentire a suo agio il più a lungo possibile”.

James Anderson ha preso a cuore la storia della anziana signora affetta da una malattia terminale, ricoverata nella sua casa in attesa che sopraggiunga l’infausto destino. L’idraulico ha voluto fare un piccolo regalo a questa donna che con forza e coraggio, combatte tutti i giorni come una leonessa.

Anderson in realtà ha un cuore davvero nobile. Da sempre aiuta le persone che hanno bisogno dei suoi servizi, senza chiedere nulla in cambio. È lui il proprietario della ditta DEPHER che effettua riparazioni per disabili e persone ammalate.

Non percepisce nessuno stipendio, come lui stesso ha dichiarato durante un’intervista televisiva e per un periodo ha avuto anche problemi con la banca per questioni di insolvenza.

L’uomo ha dichiarato che fin quando avrà la possibilità di farlo, continuerà a prestare assistenza gratuita ai bisognosi. Lui è la testimonianza di come l’animo umano sia capace ancora, di gesti incredibilmente generosi.