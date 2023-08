Grande Fratello, reso noto il nome del terzo concorrente ufficiale

By

È stato reso noto il nome del terzo concorrente ufficiale del Grande Fratello, e sicuramente provocherà parecchio clamore. Si tratta di un personaggio che è noto per il carattere piuttosto fumantino e sicuramente si farà notare nella Casa.

Dopo la conferma nel cast di Alex Schwazer e Beatrice Luzzi, arrivata nei giorni scorsi, ora è stato confermato l’ingresso anche del terzo concorrente “Vip” ufficiale, tramite una lettera che il diretto interessato ha inviato a Dagospia, sito dedicato al mondo dello spettacolo diretto da Roberto D’Agostino. Si tratta di un giornalista e opinionista tifosissimo della Juventus che già in passato in diverse occasioni ha messo in mostra il suo carattere incline alle polemiche e piuttosto deciso.

Grande Fratello, ecco chi è il terzo concorrente ufficiale

Come già anticipato da numerosi siti specializzati, Giampiero Mughini sarà il terzo concorrente ufficiale del talent show di Canale 5. Giornalista nato a Catania nel 1941, ha alle spalle una lunga carriera prestigiosa, e non tutti sanno che è stato tra i fondatori di Il Manifesto, quotidiano di sinistra e direttore responsabile di Lotta Continua.

Mughini ha inviato una lettera a Dagospia, nella quale, anche senza fare il nome direttamente della trasmissione Mediaset, ha di fatto confermato le voci che lo volevano ormai da settimane nel cast.

“Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi” ha scritto al sito di D’Agostino.

Grande Fratello, gli altro possibili concorrenti dello show Mediaset

Come accennato prima, anche il maratoneta Alex Schwazer, intenzionato a partecipare a Parigi 2024, parteciperà al programma, ma ha messo dei paletti, ovvero la possibilità di continuare il suo allenamento in vista delle prossime Olimpiadi.

A partecipare sarà anche Beatrice Luzzi, la cattivissima Eva Bonelli di Vivere, che con un video sul suo profilo social ha confermato la partecipazione al Grande Fratello: “Cari amici e care amiche, so che è uscita la notizia ancor prima di digerirla. O meglio, di definirla. Così è. Cosa posso dire? Pregate per me”.

Ma questi non sono certo gli unici nomi che vengono dati per certi dalla rete. Tra i vip che potrebbero varcare la celeberrima porta rossa, anche l’attrice di telenovelas Grecia Colmenares, che qualche anno fa ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, l’attore di Gomorra e ex volto di Temptation Island Ciro Petrone e l’attore Massimiliano Varrese, che aveva già preso parte a Amici Celebrities.

Ma non è finita qui, perché stando alle indiscrezioni, ad entrare nel cast del Grande Fratello dovrebbero essere ancora Samira Lui, modella ed ex Professoressa dell’Eredità e anche la cantante Fiordaliso, che di recente ha subito un delicato intervento all’appendicite.

Una delle vere sorprese sarà però Cesara Buonamici, nuova opinionista unica in arrivo direttamente dal Tg5, che ha già spiegato di voler dare una visione diversa, dal piglio più giornalistico, al reality di punta dell’ammiraglia Mediaset.