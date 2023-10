Fedez in sala operatoria per una nuova emorragia

Il cantante, che nei giorni scorsi è stato in ospedale per due ulcere che gli avevano causato una emorragia, è tornato in sala operatoria.

Al momento si escludono le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano in cui è attualmente ricoverato.

Fedez torna in sala operatoria

Fedez, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, sarebbe stato sottoposto a una gastroscopia urgente per tamponare la nuova emorragia che lo ha colpito, conseguente a un’altra ulcera.

Come riferisce La Repubblica, il cantante già lo scorso giovedì era stato sottoposto ad alcune trasfusioni di sangue, come lui stesso aveva poi spiegato in una story su Instagram, per via di due ulcere. Questa mattina ha subito una nuova gastroscopia, con cui sarebbe stato bloccato il sanguinamento. Oggi sono andati a trovarlo la moglie, Chiara Ferragni, e i genitori.