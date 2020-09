Farmaciauno sempre più leader del mercato e-pharmacy

Nel 2020 continua la crescita del mercato dell’e-pharmacy, con un vero e proprio boom delle vendite di farmaci online presso gli e-commerce autorizzati dal Ministero della Salute. Si tratta di un settore in forte espansione, con un fatturato di 240 milioni di euro nel 2019, come rilevato da Iqvia, società di analisi specializzata nel comparto della salute.

L’anno in corso mostra segnali di conferma per la tendenza positiva, con stime che prevedono vendite a 315 milioni per il 2020, per un comparto secondo in Europa soltanto a Germania e Francia. In questo contesto si inseriscono i risultati di Farmaciauno, con un incremento considerevole degli acquisti nello store online gestito da Farmacia Santa Rita, in grado di acquisire nuove quote di mercato e consolidare la sua posizione.

Si tratta di una performance importante, considerando l’incremento della competitività nel settore delle farmacie online, con una crescita dei rivenditori autorizzati di 103 nuovi esercizi commerciali soltanto nel 2019. I trend di mercato indicano una profonda trasformazione in corso, con una maggiore attenzione dei consumatori alla qualità dei prodotti, alla richiesta di servizi personalizzati e all’uso in aumento dei social.

Il modello multicanale delle farmacie online

Il grande vantaggio competitivo delle farmacie virtuali è la presenza di una struttura multicanale, un aspetto fondamentale per intercettare le esigenze dei clienti di oggi.

Questo modello si sta rivelando estremamente efficace, soprattutto per far fronte all’emergenza sanitaria di Covid-19, garantendo la massima accessibilità dei farmaci online ma senza compromettere il rapporto di fiducia tra il cliente e il farmacista. Ciò consente di usufruire di vari benefici legati all’acquisto digitale, come i pagamenti smart, l’ampia disponibilità e i prezzi competitivi, mantenendo un’interazione diretta con l’esercizio commerciale.

Il sistema omnicanale evidenzia anche l’importanza dei social network, essenziali per fornire servizi di assistenza e garantire un adeguato supporto ai clienti, valorizzando la professionalità disponibile presso le farmacie tradizionali anche tramite i canali digitali.

Ad esempio, Farmaciauno propone un efficiente customer care, per ricevere sconti e promozioni tramite WhatsApp oppure per ottenere assistenza qualificata attraverso i profili social su Facebook, Instagram e Telegram, oltre al classico centralino telefonico e al servizio email.

Farmacie online: in crescita i servizi personalizzati

Un altro trend importante per il settore dell’e-pharmacy è l’elevata richiesta di servizi personalizzati, una condizione resa possibile dalla digitalizzazione dei servizi delle farmacie. Secondo l’analisi Bva-Doxa sui nuovi scenari di mercato in ambito “salute e farmaceutica”, il mercato sta riuscendo a intercettare le diverse esigenze della clientela, costruendo modelli organizzativi su misura e ampliando la proposta di un’offerta sempre più individuale.

Senza dubbio, il lockdown ha accelerato il fenomeno della digital transformation, costringendo alcune aziende a recuperare il tempo perso e il ritardo accumulato. Al tempo stesso, però, questa situazione ha valorizzato il lavoro svolto da imprese come Farmaciauno, da sempre impegnate nella creazione di un nuovo modello di farmacia più moderno ed efficiente.

Nel post-Covid le aziende devono fare i conti con i servizi di home delivery, la necessità di garantire prezzi convenienti, l’aumento della competitività e la maggior attenzione dei consumatori alla ricerca scientifica. Ed è proprio qui che entrano in gioco i punti di forza delle farmacie, vantaggi che adattati al mondo digitale assicurano un servizio di qualità ai clienti.

OCCHIO A MASCHERINE EFFICACI: QUALI SCEGLIERE

Sia i nativi digitali che le persone che hanno iniziato da poco ad acquistare online quando si tratta di comprare prodotti legati alla salute ricercano quella professionalità unica garantita soltanto dalle farmacie, in grado di differenziarsi su questo aspetto da tutti gli altri canali di vendita su internet.

Il rinnovamento del modello commerciale ha portato quindi diversi vantaggi per i clienti, tra cui la possibilità di trovare un servizio personalizzato altamente qualificato per rendere l’acquisto online innovativo ma allineato con gli standard proposti nelle farmacie fisiche.