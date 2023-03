Farine da insetti: Lollobrigida da l’ok per etichettatura e scaffali dedicati

Francesco Lollobrigida, attuale Ministro dell’agricoltura ha dato l’ok per etichettatura e scaffali dedicati per le farine di insetti. Questo è un alimento che sta guadagnando popolarità per la sua sostenibilità ambientale e il suo alto valore nutrizionale. La sua produzione richiede meno acqua, terreno e cibo rispetto alla produzione di proteine animali tradizionali come la carne, il pollame e il pesce.

Gli insetti contengono proteine, vitamine e minerali importanti per la salute umana. Per quanto riguarda l’etichettatura e la commercializzazione della farina di insetti, è importante che sia chiaramente indicato sull’etichetta il tipo di insetti utilizzati nella produzione, il contenuto di proteine e altre informazioni nutrizionali, nonché eventuali allergeni presenti.

Inoltre, sarebbe utile che la farina di insetti fosse posizionata in scaffali dedicati nei negozi di alimentari, in modo da facilitarne l’individuazione e l’acquisto per coloro che sono interessati a provarla.

Infine, è importante che la commercializzazione della farina di insetti rispetti le normative locali e internazionali sulla sicurezza alimentare, e che la produzione degli insetti avvenga in modo etico e sostenibile.

La firma del ministro dell’agricoltura