Farfalline in dispensa, non ti azzardare a buttare niente: 2 gocce e svolazzano via

Succede sempre, succede a tutti di notare farfalline in dispensa. Note anche come farfalle della pasta, queste farfalline scelgono le nostre dispense attratte dall’odore della pasta e di altri alimenti a base di farina per nidificare tra le loro fibre.

Questi insetti depongono le uova nei pacchi di alimenti aperti all’interno delle dispense. Per fortuna, sono innocui, non dannosi per la salute, ma se le farfalline si trasformano in insetti il cibo in dispensa può essere intaccato e contaminato in breve tempo e, alla fine, si è costretti a buttare via tutto.

Scopri il trucco per allontanarle subito ed eviterai di gettare cibo prezioso.

Farfalline in dispensa: non buttare niente, scopri il trucco per allontanarle subito

Dovresti eliminare le farfalline in dispensa non appena ti accorgi della loro presenza.

Esiste un trucco per farle allontanare in due minuti utilizzando ingredienti naturali, evitando così qualsiasi prodotto chimico sconsigliato in presenza di alimenti.

Le migliori sostanze da utilizzare sono limone, alloro, aceto e arancia, veri e propri repellenti per le farfalline, le fanno svolazzare via immediatamente e definitivamente. Scopri come utilizzarli per scacciarle.

Gli ingredienti naturali perfetti per allontanare subito le farfalline

Iniziamo dall’aceto, una sostanza ideale per pulire e disinfettare i ripiani della dispensa. Aggiunto all’acqua calda, serve a pulire ante e ripiani senza l’uso di detersivi. Dopo averlo passato con un panno o una spugnetta, basterà far asciugare bene.

In seguito, potrai scegliere di usare limone, alloro o arancia per allontanare definitivamente le farfalline in dispensa.

Il limone ha un aroma molto forte e persistente. Bisogna far essiccare fette di limone che andranno, in seguito, inserite insieme ad una manciata di chiodi di garofano in un barattolo aperto da collocare nella dispensa. Il contrasto dei due odori (limoni e chiodi di garofano) allontanerà subito dal cibo le farfalline.

Un altro agrume efficace è l’arancia. Prendi una parte della buccia, inseriscila in un piccolo recipiente e posizionalo nella dispensa. Lascia pure i pacchetti della pasta aperti affinché l’aroma si diffonda all’interno. Vedrai come voleranno via le farfalline.

Ultimo non ultimo, il terzo ingrediente funziona al pari dei due agrumi appena descritti. Le foglie di alloro, difatti, risultano molto efficaci come repellenti per allontanare le farfalline in dispensa. Se scegli di usare l’alloro, posiziona le foglie qua e là nella dispensa. Il forte odore farà scappare gli insetti in brevissimo tempo.