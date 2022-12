Fai una croce sui limoni e riempili di sale: il risultato è sensazionale

Farcendo dei limoni con del sale si avranno dei risultati incredibili. Ecco la tecnica proveniente dall’India e dal Nord-Africa: basta solo una croce.



Uno dei frutti più comuni che tutti noi abbiamo utilizzato almeno una volta nella nostra vita e che si presta ad essere usato per molte ricette sia salate che dolci c’è il limone, che porta con se tante caratteristiche e peculiarità benefiche.

Considerato il limone più diffuso e utilizzato per eccellenza, nel nostro Paese ci sono delle qualità che vengono invidiate in tutto il resto del mondo e che oggi sono considerate dei veri e propri patrimoni della cucina italiana.

Limoni, gli agrumi ricchi di benefici

Basti pensare che i limoni di Sorrento sono diventati un prodotto ortofrutticoli I.G.P., ossia ad Indicazione Geografica Protetta e si differenzia dagli altri della costiera amalfitana per via di alcune differenze organolettiche.

Degni di nota sono anche i limoni di Amalfi e i limoni di Siracusa o ancora quelli dell’Isola di Ischia, tutti prodotti che vengono tutelati e diventate eccellenze italiane che vengono ammirate in tutto il mondo.

Il limone è molto importante non solo per i benefici che porta all’organismo umano in quanto avente proprietà rinfrescanti, disinfettanti e dissetanti ma contribuisce anche a pulire le artiere e a rende migliore la circolazione del sangue.

Inoltre, grazie alla sua azione diuretica, aiuta a dimagrire e a disintossicare l’organismo ed è utile quando abbiamo dei problemi intestinali o del mal di stomaco e viene utilizzato spesso come eccipiente in molti medicinali.

Ma questo agrume, viene, da sempre, usato in cucina come condimento per la carne, il pesce o per le insalate e viene utilizzato per la preparazione di molte ricette tra cui anche dolci, nonostante il suo sapore aspro.

Ma non tutti, sanno che, in India e in Nord-Africa, esiste un metodo per avere un succo di limone più buono e dalle proprietà benefiche aumentate grazie alla fermentazione di questi frutti con il sale.

Limoni con una croce e sale: il risultato è straordinario

Non bisogna far altro che prendere i limoni e una volta levati i piccioli, fare con il coltello un taglio a croce e versare al loro interno un cucchiaino di sale grosso facendolo penetrare al suo interno in modo preciso.

È consigliato utilizzare il sale grosso integrale, per far si che la fermentazione avvenga nel migliore dei modi, ma anche il sale grosso comune va benissimo ed avrà lo stesso risultato desiderato.

Una volta riempiti i limoni, prendere un contenitore e ricoprire il fondo di sale per poi metterci al suo interno gli agrumi farciti adagiandoli l’uno affianco all’altro e coprire ogni strato di limoni con del sale.

Terminata l’operazione, chiudere il contenitore e lasciare fermentare il tutto per tre giorni e dopodiché utilizzarli per le nostre ricette affinché tutte le sue caratteristiche giovino al nostro organismo.

Infatti, la fermentazione porta beneficio al sistema digerente e alla pelle che diverrà più splendente ed elastica oltre che col tempo avere un metabolismo più veloce che ci aiuterà anche ad evitare di ingrassare.

Non vi resta quindi, che provare questa ricetta e scoprirne tutti i benefici.